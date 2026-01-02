Juan Orlando Hernández habla del narcovideo de Carlón: "no hay un video mío"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Donald Trump, sostuvo que no hay pruebas en su contra a diferencia del narcovideo donde aparece Carlos Zelaya (Carlón), uno de los líderes del partido Libertad y Refundación, y hermano del expresidente Manuel Zelaya. En una entrevista exclusiva para HCH, el exmandatario hondureño sostuvo que su caso se trató de una persecución política orquestada por la izquierda radical de Honduras. "Hubo una confabulación que terminó en planificación de la izquierda radical de Honduras y de los narcotraficantes, y los tontos útiles que fueron parte de esa campaña cuando buscaron esa alianza. También gente de izquierda radical de Estados Unidos participó en este proceso. Hernández, que vive actualmente en Estados Unidos, incluso dejó ver que sospecha que actual asesor y esposo de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, estaría detrás de las negociaciones para enviarlo extraditado.

El líder del Partido Nacional aseguró que se trata de una "campaña negativa diseñada por la izquierda radical, no solo de Honduras, también de Sudamérica para encubrir los verdaderos lazos del narcotráfico que se vieron reflejados en un video, que le han llamado Libre narcos, ahí habla claramente antes de mi elección". "Ahí hablan que quería que ganara Libre porque a cambio de eso Libre iba a quitar la extradición y también dijeron que era la única opción para que ganara, y por eso hablaron del dinero que les iban a dar para financiar la campaña. En ese mismo video se mira reflejado, se mira que querían que yo perdiera las elecciones para revertir todo lo que había construido yo en mi agenda legislativa", afirmó en una videollamada. Y es que JOH cuestionó que en su juicio, los principales testigos eran narcotraficantes que aparecen en el video junto a Carlón. Hernández afirmó que después de ganar las elecciones presidenciales de 2013 varios de estos narcotraficantes se fueron a entregar y cuando fueron interrogados nunca dieron su nombre, ni lo mencionaron, sino hasta 2017, tras su reelección. "¿Por qué no lo dijeron de entrada si yo era el político más reconocido de Honduras?". Asimismo, sostuvo que durante su juicio lo que menos se presentó en su contra fue "evidencia, no tenemos videos, registros telefónicos", y se preguntó por qué no acusaron a los otros de los que sí tenían video. Reiteró que se trató de una venganza de la que los narcos juraron cumplir.

Juan Orlando reveló que el video de Carlón con narcos negociando "la mitad para el comandante" es solo uno de los videos que existen, pero que por restricciones legales no se puede pronunciar sobre los otros. "Yo no quiero ir más allá, porque quiero ver cuáles son las reacciones de las autoridades hondureñas", manifestó. "No solamente no hay un video mío, ninguna grabación, ningún documento", y que incluso en la grabación se dice que cuando se preguntaban si él podía involucrarse, ellos sabían que no lo haría. Sostuvo que su extradición fue una negociación entre Libre y la administración Biden-Harris.

"Basta ya de estar jodiendo"

El expresidente, en una evidente molestia, también le pidió a los políticos en Honduras que lo dejen de estar "jodiendo" utilizando su nombre. "No puedo permitir que durante 12 años, y todavía después de estas elecciones, todavía siguen usando mi nombre para desviar la atención, culpándome de todo", expresó. "Yo no quiero entrar en discusiones estériles, ni bajarme el canasto porque nunca he estado acostumbrado a eso, pero de que ya llegó el momento, basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Y de ahora en adelante voy a responder", afirmó en un tono muy molesto. Hernández afirmó que durante los últimos años ha estado "dedicado a los temas de mi familia, a recuperar todo lo que nos han quitado en tiempo, en bienes y buen nombre".