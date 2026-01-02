¿Cómo ocurrió el accidente que dejó una mujer muerta en el bulevar del Este en SPS?

Una mujer perdió la vida tras ser aplastada por el contenedor de una rastra que volcó la mañana de este jueves en el bulevar del Este, a la altura del desvío hacia Lomas del Carmen, en una parada de autobuses, en San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Suany Lizeth Aguiluz Reyes, cuya edad oscila entre los 50 y 60 años.
Su cuerpo quedó atrapado bajo el contenedor, mientras su bolso y pertenencias personales permanecieron cerca del lugar del accidente.
De acuerdo con testimonios recabados en la escena, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando un bus de transporte público habría frenado de manera repentina para recoger pasajeros, quitándole el derecho de vía al automotor pesado.
En un intento por evitar una colisión mayor, el conductor de la rastra realizó una maniobra evasiva, subió parcialmente a la acera y terminó impactando en la mediana, donde el contenedor se volcó.
Las labores de remoción se extendieron por aproximadamente tres horas.
Una grúa pesada logró colocar nuevamente sobre ruedas el cabezal del vehículo, mientras equipos de tránsito regulaban la circulación, ya que el accidente provocó fuerte congestionamiento en la zona.
Aunque inicialmente se manejó la versión de que otra persona, un hombre, habría resultado afectada, las autoridades descartaron esa información y confirmaron que solo una mujer perdió la vida en el incidente.
El accidente se suma a la serie de percances de tránsito ocurridos el 1 de enero, que dejaron nueve personas muertas en distintas partes del país.
Las autoridades de tránsito señalaron que el flujo vehicular fue restablecido de manera gradual tras concluir la remoción del contenedor y del cabezal.