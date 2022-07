Iveth Vega conversa sobre “El lenguaje de las burbujas”

Durante la presentación, que tuvo lugar en Casa de la Ronda, la homenajeada se sentó junto a la escritora española Margarita Leoz, quien escribió el prólogo del poemario, para comentar acerca del contenido del mismo y de la experiencia de Vega al enterarse de que su nombre estaba contenido en la plica ganadora.

“Mi intención con este libro siempre fue enviarlo a concursar, corregido completamente para que no le quitaran ni le pusieran nada, que fuera casi perfecto, y creo que lo logré. No le dije a nadie por mi idea de que siempre es mejor fracasar en silencio. Pero cuando supe que había ganado, estaba muy nerviosa y agradecida. Me sentí contenta de que la gente celebrara conmigo, de todo el apoyo que he recibido”, contó la poeta.

“El lenguaje de las burbujas” aborda la manipulación del tiempo, característica de las obras de Vega, pero también la caída universal. El poemario se divide en dos partes: “Caer” y “Flotar”. “Es un sueño haber podido desarrollar esta idea que desde tiempo atrás rondaba en mi cabeza. Y agradezco a Margarita y a Salvador por volver tangible este libro” describió la autora.