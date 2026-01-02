Juan Orlando Hernández: "Basta ya de estar jodiendo con mi nombre"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) pidió este viernes que se deje de usar su nombre para "desviar la atención" de los problemas del país y aseguró que regresará a Honduras "cuando se den las condiciones", después de ser indultado en noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas. “Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. De ahora en adelante me voy a asegurar de que la gente conozca la verdad”, subrayó el exmandatario en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa. Dijo que ofrecerá su versión sobre "lo que realmente ocurrió" en su proceso judicial en Nueva York, algo que, advirtió, "va a incomodar a algunos". Hernández lamentó que durante más de una década y aún después de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre sigan usando su nombre "para desviar la atención", culpándolo "de todo".

Un "milagro" tras la condena Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, calificó su liberación como un "milagro" y reiteró su agradecimiento a Trump por haberle concedido un "perdón absoluto e incondicional". El exjefe de Estado, quien estuvo más de tres años recluido en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas, afirmó que su proceso fue una "utilización del sistema judicial como arma política" por parte de la "izquierda radical" de Honduras y Sudamérica para "encubrir los verdaderos lazos del narcotráfico"."Se ha manchado el nombre de una generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo para enfrentar a los narcos y la criminalidad", manifestó Hernández. Sostuvo que en su "corazón no hay rencor" hacia quienes le causaron daño, aunque reconoció que lo ocurrido ha sido "duro" tanto para él como para su familia. Hernández insistió en que su extradición y enjuiciamiento en EE.UU. fue resultado de una "confabulación" entre sectores de la izquierda radical hondureña, narcotraficantes y actores políticos tanto de Honduras como de Estados Unidos. Regresará a Honduras cuando existan condiciones Sobre su futuro inmediato, indicó que su prioridad es reencontrarse con su familia y recuperar "el buen nombre", así como los bienes que le fueron confiscados durante el proceso judicial.