Las pruebas y documentos de la polémica entre Alejandra Rubio y agente inmobiliaria

La agente inmobiliaria, afirmó haber sido intimidada por Rubio, quien, según su testimonio, la habría amenazado con destruirla y usar influencias para dañarla. "Me empezó a intimidar, diciéndome que me iba a destruir, que yo no sabía con quién me metí", declaró la víctima, quien aseguró que actuó de buena fe para resolver el conflicto sin llegar a un acuerdo.