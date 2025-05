Víctor Rodríguez Núñez: "Leer es más importante que escribir"

Gracias, Honduras.- Si hablamos del poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez podemos decir que su inicio literario no fue en la poesía, fue en el cuento. Él no descubrió que era poeta, se lo dijeron: “Tú eres poeta”, o sea que no buscó la poesía, la poesía lo encontró a él. Y así esta expresión antigua de la humanidad llegó, se instaló y se convirtió en la columna vertebral de su ser creador.

Ya había venido a Honduras a presentar un libro publicado por la editorial ManoNostra del poeta Rolando Kattán, buscando en los archivos recordé que no lo conocí en 2024 sino en 2017 en la presentación de Connivences, un libro que reunía su poesía, la de Kattán y la de Aurélia Lassaque (Francia). Significa que tenía una conversación pendiente con el poeta, y finalmente se dio a solo minutos de saber que será homenajeado en el Festival de Los Confines de 2026,. Aquí nos habla de su poesía y de la poesía. - ¿Quién lo vincula al Festival de Los Confines? Fue Rolando Kattán el primero que me invitó a Honduras. Yo sé que es un poquito pretencioso de mi parte, pero Rolando es como mi hijo, él me quiere y yo lo quiero. Rolando me invitó por primera vez a Honduras cuando hizo una edición preciosa de mi poesía en su colección de ManoNostra, un libro precioso, el más bello que me han publicado. Y vine aquí y di conferencias pero todo se quedó en Tegucigalpa. Y entonces me habló de este festival y me dice: “Si a ti interesa yo hablo con Salvador y él te va a invitar”. Y así fue. - Usted es poeta, periodista, crítico literario, traductor, ¿Cómo ha vivido todas esas vidas? Bueno, de todo eso el núcleo es la poesía. Trabajé como periodista diez años en una revista muy importante para la cultura cubana, El Caimán Barbudo, allí no solamente fui periodista, sino jefe de redacción; y me ocupaba, entre otras cosas, de publicar poesía, de que se hiciera crítica de poesía, de entrevistar a poetas. Yo como periodista me dediqué sobre todo a la entrevista, ¿por qué? Porque mi maestro es (Gabriel) García Márquez. Y García Márquez hizo todo en el periodismo menos la entrevista, porque decía que no sabía qué preguntarle a nadie. Entonces yo dije: “Bueno, este fue el espacio que me dejó García Márquez a mí y yo lo voy a tomar”. Traduzco solo poesía y enseño fundamentalmente poesía. Entonces por eso puedo hacerlo todo en torno a ese eje, porque en definitiva siempre estoy haciendo poesía.





La llegada

El poeta es descendiente de migrantes gallegos "que estaban muriendo de hambre en España y se fueron para Cuba para tratar de no morirse como un perro, como decía mi abuelo". Él fue el primero de su familia en entrar a la universidad, “y eso gracias a la Revolución Cubana”. Quería ser cuentista, y sin saber nada se interesó en un taller literario dirigido por la poeta Alvis Torres, que al leer lo que escribía le dijo: “esos cuentos tuyos no sirven para nada”. Pero no todo estaba perdido, la poeta pudo ver que su alumno tenía "una capacidad de observación tremenda, unida a una capacidad de reflexión y un poder de la imagen", y esos cuentos realmente servían para todo, porque se convirtieron en poesía. "Y me dijo ´tú eres poeta´. Entonces para mí fue un proceso largo de interiorizar que yo era poeta". En Cuba los estudiantes de secundaria pasaban un mes en el campo, pero a él le tocó estar tres. Entonces el poeta en ciernes se llevó sus lecturas, entre ellas "Lorca por Lorca", de Federico García Lorca, y leyendo al poeta español "empecé a escribir y llené un cuaderno", y esto terminó siendo un libro. Alvis Torres pasó a máquina el libro y lo mando al Premio David, no ganó, pero obtuvo una mención. Y un día, sin esperarlo, vio publicada su poesía en dos páginas de la revista cultural La Gaceta de Cuba; tras superar las palpitaciones aceleradas de su corazón ante tal sorpresa, sintió vergüenza. “Ver esos poemas publicados no me dio ninguna alegría, me dio mucha vergüenza”, porque sentía que no sabía nada como para estar publicado en una revista de esa relevancia, “y desde entonces no he parado de leer, hace 50 años de eso, y no he parado de leer y tratar de aprender cómo escribir, cómo hacer algo que merezca dos páginas de una revista cultural como era La Gaceta de Cuba”. A los cinco años, en 1980, ganó el Premio David. Estos poemas de ese primer libro "fueron parte de un cambio muy importante en la poesía cubana, y es que la poesía cubana desde finales del siglo XIX era una poesía urbana, y de pronto aparecimos todos unos jovencitos por ahí escribiendo del campo. ¿Por qué escribíamos del campo? Porque éramos campesinos, eso era lo que conocíamos (...) eran poemas líricos, poemas vinculados a la naturaleza, incluso nos pusieron un nombre los poetas envidiosos de la ciudad". El mote hacía referencia a la paloma conocida como tojosa, y como en su poesía había muchas referencias a ella "nos pusieron los tojosistas, y muchos de los poetas que empezamos ahí somos de los mejores poetas cubanos hoy; después nuestra obra cogió otros caminos, pero esa es la fundación, ese vínculo con la naturaleza y esa visión lírica del mundo".