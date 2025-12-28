Las tragedias que marcaron al mundo en 2025: huracanes, incendios y accidentes aéreos

La explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, México, ocurrida el 10 de septiembre de 2025, se consolidó como una de las mayores tragedias urbanas del año en la Ciudad de México. El siniestro se originó cuando un camión cisterna con más de 45,000 litros de gas LP volcó en una curva elevada debido al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor.