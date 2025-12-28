Las tragedias que marcaron al mundo en 2025: huracanes, incendios y accidentes aéreos

El año 2025 estuvo marcado por una serie de tragedias que estremecieron al mundo, desde fenómenos naturales hasta accidentes humanos y pérdidas de figuras públicas. Entre los sucesos más relevantes destacan:
Comenzando el 7 de enero, los incendios en Los Ángeles, California, Estados Unidos, arrasaron más de 16,000 estructuras, obligaron a evacuar a 150,000 personas y provocaron daños superiores a 60,000 millones de dólares.
El 29 de enero, se registró un choque entre helicóptero UH-60 y avión Bombardier CRJ700 colisionando en Washington, Río Potomac, Estados Unidos, dejando 67 muertos, incluidos 64 pasajeros del avión y 3 militares. Entre las víctimas había jóvenes promesas del patinaje artístico estadounidense.
El 28 de marzo, tras un sismo de magnitud 7.7 que sacudió Birmania y Tailandia, un edificio en obras se derrumbó en Bangkok, dejando tres muertos y más de 80 personas atrapadas.
El gobierno tailandés declaró estado de emergencia por la tragedia que dejó en segundos el rascacielos en una mole de escombros.
El sismo de magnitud 7.7 que sacudió Birmania y Tailandia también dejó impresionantes imágenes de cómo las piscinas de los rascacielos arrojaban enormes cantidades de agua a las calles por la remecida.
El 8 de abril, el techo de la discoteca JetSet en Santo Domingo, República Dominicana, se derrumbó, dejando 236 muertos y más de 90 heridos.
En el momento del colapso, se realizaba un concierto de merengue a cargo de Rubby Pérez, reconocido como “la voz más alta del merengue”, quien perdió la vida durante el siniestro.
El fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025, representó un momento de duelo histórico que trascendió las fronteras de la Iglesia Católica.
El pontífice murió a los 88 años de edad en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, a las 7:35 de la mañana. Según el parte oficial emitido por la Santa Sede, la causa del deceso fue un ictus cerebral que le provocó un coma y un posterior fallo cardiocirculatorio, agravado por complicaciones de una neumonía bilateral que lo había mantenido hospitalizado meses antes.
El accidente del vuelo de Air India ocurrido el 12 de junio de 2025 se registró como la catástrofe aérea más mortífera del año. La aeronave, cubría una ruta nacional y sufrió una falla catastrófica en los motores apenas 32 segundos después del despegue. Dejó como saldo final 260 muertes: 241 personas que viajaban a bordo (pasajeros y tripulación) y 19 personas en tierra que se encontraban en el edificio. Solo hubo un sobreviviente
El campamento cristiano para niñas Camp Mystic, ubicado a orillas del río Guadalupe, quedó arrasado por inundaciones el 4 de julio en Texas, Estados Unidos.
Al menos 27 personas, entre niñas y personal, murieron, incluyendo al director Richard "Dick" Eastland.
El 16 de julio, un incendio en la estructura "Orbyz", escenario de Tomorrowland, Bélgica, destruyó cerca del 75% del escenario principal antes de la inauguración del festival, causando pérdidas materiales importantes aunque sin víctimas fatales.
El 10 de septiembre, el comentarista conservador, fue asesinado de un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.
El asesinato de Charlie Kirk un influyente activista conservador y cofundador de Turning Point USA, fue uno de los sucesos que más conmocionó a los Estados Unidos y al mundo político en 2025.
La explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, México, ocurrida el 10 de septiembre de 2025, se consolidó como una de las mayores tragedias urbanas del año en la Ciudad de México. El siniestro se originó cuando un camión cisterna con más de 45,000 litros de gas LP volcó en una curva elevada debido al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor.
El peritaje final de la Fiscalía General de Justicia confirmó un saldo de 32 personas fallecidas, incluyendo al conductor de la unidad y a varios menores de edad. Además de las víctimas fatales, el accidente dejó 63 personas lesionadas y daños en al menos 20 viviendas y 15 vehículos.
El 20 de septiembre, la periodista mexicana, Débora Estrella, falleció en un accidente aéreo mientras realizaba prácticas de vuelo en García, Nuevo León. Minutos antes había compartido una fotografía desde la cabina de su avioneta Cessna 172, que se volvió viral.
El huracán de categoría cinco tocó tierra el 28 de octubre con vientos de hasta 300 km/h, dejando al menos 32 muertos en el Caribe: 23 en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana, además de causar graves daños en Cuba.
El número de muertos por el gigantesco incendio que arrasó a finales de noviembre el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, Hong Kong, ascendió a 146. Las autoridades no descartan que la cifra aumente, ya que solo se han inspeccionado tres de las ocho torres afectadas. El fuego se originó el miércoles por la tarde, presuntamente en redes de protección usadas en trabajos de renovación, por causas aún bajo investigación.