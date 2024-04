Mi papá y mi maestra de cuarto grado, Ilse Ordóñez, me abrieron las puertas de la literatura. A ellos les debo esta pasión —dice.

“Leí Metempsicosis y La caída de Luzbel... ¡Esos dos poemas fueron descubrimientos para mí, magia! No entendí nada, tenía unos doce años, pero me encantaron”, recuerda.

“Me impactó la historia de Ulises y de Penélope... De todos los personajes que aparecen en las dos obras de Homero, ellos son mis favoritos”, cuenta. “Fui escribiendo ideas en una libretita negra hasta que ya tenía listo el material y me senté a escribir”.

“Es una historia de amor vista desde la desesperanza —comienza diciendo—. No tiene un final feliz, porque no todas las historias de amor terminan bien”.

Sentado frente a una taza de café, Armando señala que disfrutó el proceso de creación que dio vida a sesenta y siete páginas de poemas. Como editor —se confiesa— soy insoportable; como autor soy dócil y me dejo llevar por las recomendaciones de la persona que edita mi libro.

En este caso, la editora fue Melissa Merlo, de Sofos Ediciones. Ella realizará la presentación hoy (jueves 11 de abril de 2024) en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

“Cartas a Penélope deja que el espíritu del teatro antiguo resurja de la forma más poética. El autor se desborda en cada verso, buscando llegar a ese lugar en el corazón del lector que ha dejado la puerta entreabierta para un amor que el tiempo extravío”, dice Melissa.

Y agrega: “Es una obra maestra que despierta la pasión y la reflexión”.

Lo dice con visible emoción. Armando, de igual forma, está emocionado.

“Siempre me han apasionado los mitos, las leyendas”, me dice. Le pregunto si hay algún relato del folclor hondureño en particular que le guste y al vuelo responde: “El Sisimite”.

El aroma que sale de la taza de café lo transporta a su niñez, a la finca de sus abuelos, allá en La Libertad, Comayagua.

“Cuando caminaba en medio del cafetal, atrapado por la oscuridad, sentía escalofríos de miedo porque pensaba que me iba a salir El Sisimite, ese ser peludo, gigantesco, que acecha los pueblos de Honduras”, se ríe. Y yo no sé si es de miedo o por la nostalgia. O por ambas cosas.

Para finalizar, otra probadita. “Yo no sé cantar sobre las estaciones/desde que el mar/se oscureció en tu ausencia./Dirán los hechiceros que el destino pende/sobre las acacias no nacidas/y que tu sonrisa se apagó/en los girasoles que regalé a los mendigos”.

Armando... ¡Qué bello este libro que has escrito!