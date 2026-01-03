Partido de María Corina Machado convoca manifestaciones este domingo por la "libertad"

Caracas, Venezuela.- El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó este sábado varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para el domingo 4 de enero con el objetivo de defender la "soberanía popular y la soberanía nacional" tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo.

Las convocatorias van desde Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Yucatán, Cancún y Guadalajara en México hasta Medellín, Cali y Bogotá en Colombia y Santa Cruz en Bolivia.