Partido de María Corina Machado convoca manifestaciones este domingo por la "libertad"

Las convocatorias van desde Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Yucatán, Cancún y Guadalajara en México hasta Medellín, Cali y Bogotá en Colombia y Santa Cruz en Bolivia

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 19:43
"Llegó la hora de la libertad en Venezuela", agregó la publicación del partido opositor.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó este sábado varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para el domingo 4 de enero con el objetivo de defender la "soberanía popular y la soberanía nacional" tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo.

Las convocatorias van desde Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Yucatán, Cancún y Guadalajara en México hasta Medellín, Cali y Bogotá en Colombia y Santa Cruz en Bolivia.

"Llegó la hora de la libertad en Venezuela", agregó la publicación del partido opositor.

Una cascada de manifestaciones se han registrado este sábado en muchas ciudades del continente americano, desde Estados Unidos hasta Buenos Aires, por parte de venezolanos que celebran la captura de Maduro.

A la vez, también se han convocado algunas movilizaciones para rechazar la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano.

Machado ha pedido a los venezolanos estar alerta durante el posible proceso de transición que iniciará tras la captura de Maduro y subrayó que Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en los polémicos comicios presidenciales de 2024, debe "asumir de inmediato su mandato constitucional" y asumir el poder.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

