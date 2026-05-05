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Cuarenta y cinco libros compiten por el Premio Nacional de Poesía Los Confines

“La luz detrás del sol”, de Miguel Ángel Acosta Flores, es el ganador del premio en 2025, que este año recibirá su galardon en Gracias. El ganador de este año será premiado en 2027

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 11:08
Cuarenta y cinco libros compiten por el Premio Nacional de Poesía Los Confines

Los ganadores reciben como premio la publicación de su obra y una escultura de Gustavo Armijo.

 Foto: Festival de Los Confines

Gracias, Lempira.- La convocatoria del X Premio Nacional de Poesía Los Confines cerró este 30 de abril con la participación de cuarenta y cinco autores hondureños, y su fallo se realizará entre el 27 y 31 de mayo, fechas en que se desarrollará el Festival Internacional de Poesía Los Confines.

El festival, en su décima edición, reunirá en Gracias, Lempira, a poetas de treinta países.

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Considerado el galardón más importante de la poesía en Honduras y una referencia internacional, cuyo prestigio crece debido a su proceso transparente, independencia y calidad de los jurados, el Premio Nacional de Poesía Los Confines se convoca cada año por la Fundación Copante, Editorial Efímera y el Festival Internacional de Poesía Los Confines.

Su nombre tiene origen en la ciudad de Gracias, Lempira, y es un homenaje a la legendaria tierra del occidente de Honduras donde funcionó en 1544 el emblemático tribunal de oidores de la Audiencia de Los Confines, uno de los primeros atisbos de la impartición de justicia en América.

El reglamento del premio contempla una convocatoria abierta para todas los poetas hondureños, luego una junta lectora, integrada por expertos en literatura, lee todas las obras presentadas para escoger un grupo de finalistas que se presentan al jurado internacional.

Miguel Ángel Acosta gana el Premio Nacional de Poesía Los Confines

Lo interesante del proceso es que las obras llegan por separado a cada jurado que guarda secretividad hasta el día que se reúnen en la ciudad de Gracias y discuten para definir una obra ganadora y considerar brindar uno o dos accésit.

El ganador del premio es invitado al Festival Internacional de Poesía Los Confines, recibe una escultura del artista Gustavo Armijo y su libro es publicado por la Editorial Efímera.

En ediciones anteriores el premio fue obtenido por Fabricio Estrada, Rommel Martínez, Yolany Martínez, Martín Cálix, Iveth Vega, Josué R. Álvarez, José Manuel Cardona Amaya, Eleonora Castillo y Miguel Acosta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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