Cuarenta y cinco libros compiten por el Premio Nacional de Poesía Los Confines

Gracias, Lempira.- La convocatoria del X Premio Nacional de Poesía Los Confines cerró este 30 de abril con la participación de cuarenta y cinco autores hondureños, y su fallo se realizará entre el 27 y 31 de mayo, fechas en que se desarrollará el Festival Internacional de Poesía Los Confines. El festival, en su décima edición, reunirá en Gracias, Lempira, a poetas de treinta países.

Considerado el galardón más importante de la poesía en Honduras y una referencia internacional, cuyo prestigio crece debido a su proceso transparente, independencia y calidad de los jurados, el Premio Nacional de Poesía Los Confines se convoca cada año por la Fundación Copante, Editorial Efímera y el Festival Internacional de Poesía Los Confines. Su nombre tiene origen en la ciudad de Gracias, Lempira, y es un homenaje a la legendaria tierra del occidente de Honduras donde funcionó en 1544 el emblemático tribunal de oidores de la Audiencia de Los Confines, uno de los primeros atisbos de la impartición de justicia en América. El reglamento del premio contempla una convocatoria abierta para todas los poetas hondureños, luego una junta lectora, integrada por expertos en literatura, lee todas las obras presentadas para escoger un grupo de finalistas que se presentan al jurado internacional.