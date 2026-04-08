Amplían convocatoria del Premio Nacional de Poesía Los Confines

La Fundación Copante, el Festival Internacional de Poesía Los Confines y la Editorial Efímera, que convocan a este certamen, anunciaron que ahora la recepción de las obras finaliza el 30 de abril de 2026.

Gracias, Lempira.- El Premio Nacional de Poesía Los Confines , que desde 2017 ha reconocido a diversas generaciones de escritores y escritoras, ha ampliado el plazo de su convocatoria.

El año pasado, Miguel Ángel Acosta Flores fue declarado ganador por unanimidad del jurado, por su obra “La luz detrás del sol”. El jurado de esa edición estuvo integrado por los poetas Javier Payeras, de Guatemala; Carlos Ordóñez, de Honduras, y Marisa Martínez Pérsico, de Argentina.

El o la ganadora se anunciará durante el X Festival Internacional de Poesía Los Confines, que tendrá lugar en Gracias, Lempira, del 27 al 31 de mayo.

1. Podrán participar poetas de Honduras, mayores de dieciocho años al momento de la publicación de esta convocatoria, con un libro original e inédito de poesía, escrito en idioma español, de temática y estructura formal libre, con una extensión entre 45 y 60 páginas, tamaño carta, con 2.5 centímetros de margen superior e inferior, 3 centímetros de márgenes laterales, en letra Times New Roman número 12 e interlineado de 1.5, que no esté presentado a otro certamen.

2. El premio consiste en la edición de la obra ganadora en la Colección Premio Nacional de Poesía Los Confines de Editorial Efímera, la invitación al Festival Internacional de Poesía Los Confines 2027 y una escultura conmemorativa del premio diseñada por el maestro de la plástica nacional, Gustavo Armijo.

3. La persona galardonada recibirá en concepto de derechos de autor el 10% del tiraje de la primera edición y el 10% de las ventas en Amazon de la obra premiada. El total del tiraje se definirá en un contrato entre el autor o autora y los organizadores del premio.

4. El jurado puede considerar otorgar hasta dos accésits que serán publicados por la Editorial Efímera.

5. El ganador del premio y los accésits cederán los derechos de su obra a Editorial Efímera.

6. Las personas interesadas en participar deberán enviar sus trabajos a la dirección electrónica premiopoesialosconfines@gmail.com, en dos archivos en formato Word. El primer archivo contendrá la obra debidamente titulada, sin el nombre del autor o autora, ni seudónimo alguno. El segundo archivo deberá incluir el nombre completo del autor o autora, el título del libro con el que participa, una biografía resumida de no más de cien palabras, copia del documento de identificación y una declaración jurada en la que manifiesta ser el autor o autora de la obra presentada, que esta es original, que no contiene plagio, que no ha sido producida con ayuda de programas de inteligencia artificial, y que no se encuentra participando en otro certamen ni pendiente de fallo. En dicha declaración jurada, el autor o autora deberá estipular además que, en caso de que, una vez fallado el premio o publicado, presentado y distribuido el libro ganador, surgiera algún conflicto de carácter legal, la responsabilidad recaerá exclusivamente en el propio autor o autora.

7. El procedimiento del Premio Nacional de Poesía Los Confines es el siguiente:

a. Las obras recibidas en la convocatoria se numerarán y se separarán de los datos de autor, luego serán enviadas para ser leídas por un equipo de tres personas especialistas en literatura que propondrán al jurado un conjunto de obras finalistas.

b. El jurado recibirá las obras finalistas con antelación al Festival Internacional de Poesía Los Confines para que al momento de su reunión de deliberación ya hayan sido leídas. El jurado recibe obras numeradas, solo con el título por lo que en el fallo debe mencionarse el título y el número de obra.

c. Al momento del fallo se dará lectura del acta y se abrirá únicamente la plica con el número mencionado en el acta para leer públicamente los datos de autoría de la obra seleccionada.

8. La convocatoria del premio queda abierta con la publicación de estas bases y la fecha límite para la presentación de los libros al premio es el 30 de abril de 2026.

9. La lista de obras finalistas del premio se hará pública en el mes de mayo de 2026 a través de las redes sociales del Festival Internacional de Poesía Los Confines y los medios de comunicación.

10. La composición del jurado se dará a conocer al publicarse el fallo durante el X Festival Internacional de Poesía Los Confines que se realizará del 27 al 31 de mayo de 2026.

11. La persona ganadora deberá asistir a la ceremonia de entrega del premio y presentación del libro durante el XI Festival Internacional de Poesía Los Confines (2027). Los organizadores se encargarán de los gastos de transporte en el territorio nacional, alimentación y hospedaje durante los días que se requiera su participación.

12. No se mantendrá correspondencia con ningún participante, solo con la persona ganadora para la coordinación de acciones de edición, publicación y entrega del premio, y adicionalmente con quienes recibieron accésit del jurado.

13. El jurado se reserva la facultad de interpretar estas bases en caso de ser necesario, pensando en la preservación honorable del premio y su decisión será inapelable.

14. La participación en este premio supone la aceptación de las presentes bases.