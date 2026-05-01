A través de su "Posverdad", Rommel Martínez busca la belleza en la era digital

Tegucigalpa, Honduras.- Como una búsqueda de la belleza en la era digital a través de la poesía describe Rommel Martínez su nuevo poemario, el que comparte a través de su propia "Posverdad".

La tercera obra publicada del poeta hondureño fue presentada en el marco de las actividades realizadas en la Feria del Libro organizada por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) , a finales de abril.

Junto al poeta y narrador Fabricio Estrada, Martínez conversó frente al público sobre el contenido de este texto, en el que plasma —desde su mirada y bajo sus convicciones— la realidad actual de la sociedad en la era digital y cómo esta se relaciona con su propuesta poética.

"En este libro exploro preguntas que son invitaciones a imaginar el nuevo mundo: '¿Cómo afecta al sentido humano el tsunami de información digital?' '¿Es la poesía una tecnología con la que se puede construir el futuro?'", resalta.

Sobre el formato poético del autor, el poeta Estrada subraya en el prólogo del libro: "Con deslumbrante posverdad, Rommel Martínez ha escrito este poemario directamente en la dark web, ese subsuelo donde los elementos de nuestra existencia coaptada por lo virtual clasifican nuestras sensaciones, las reorganizan y les dan una idea grotesca de lo clásico. Ahí, en 'las redes de trata de información', se necesita de otra poesía capaz de interpretar las iridiscencias".

"Posverdad", del sello editorial El Pez Soluble de El Salvador, ha recibido una muy buena acogida entre el público amante a la poesía y los temas tecnológicos.