Rommel Martínez busca cambiar su voz en su segundo poemario, “Fantasma”

La poeta Mayra Oyuela participó de la presentación del libro. “Cuando lo leí por primera vez me di cuenta que era Rommel hablando desde una realidad distinta. Él decide romper con el lenguaje, que no es para nada fácil, no sin que se rompa la armonía entre las palabras”.



También se refirió de manera directa al joven poeta, asegurando que “Rommel pertenece a una generación de autores que ha salido del confort, de esta frontera que muchas veces supone Honduras. Él va a un ritmo que seguro va a costar alcanzarlo”, complementó.



Por su parte, el autor mencionó que su intención al escribir es sustraer el lenguaje. “Me gusta mucho la onomatopeya”. Y dejó saber que el libro lleva implícita una referencia muy especial a su padre en uno de sus textos. “Porque cada vez que lo veo a él, me veo a mí mismo”, confesó.