Desde Honduras, Francisco Alvarado exhibe su arte en salas de España y Hungría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerca de cinco décadas haciendo de la pintura y la fotografía las dos vertientes artísticas e independientes en las que ha construido nombre y camino, Francisco Alvarado se presenta como un referente de experiencia consumada y versatilidad creativa. Originario de Tela, Atlántida, pero residente en Nueva York desde hace más de una veintena de años, ha conseguido posicionar su arte en prestigiosas galerías y salones del mundo. Esta vez, sus piezas visten de color, encanto y reflexión dos muestras colectivas situadas en Europa, específicamente en Medinaceli (España) y Györ (Hungría). La primera lleva por título “Espacios para habitar” y aborda el fenómeno de la migración de los pueblos de España hacia las grandes ciudades. “Hay un problema muy grave en muchas partes de Europa. En España, en particular, hay pueblos básicamente fantasmas donde ya no queda más que gente vieja, los jóvenes se han ido. Las grandes ciudades siguen creciendo y los pueblos se están perdiendo”, introduce el autor.

Por otra parte, el hondureño también se enlista en Innovation in Contemporary Drawing and Graphic Art, con tres obras que forman parte de la colección permanente del Rómer Flóris Art and History Museum, en Györ, Hungría. Estas acoplarán el montaje en esta ciudad hasta el 27 de este mes, y luego continuarán recorriendo diferentes recintos europeos con el resto de la bienal.



Respecto a la temática ambientalista que engloba la muestra, Alvarado rescató que “estamos pasando por una crisis ambiental enorme en el mundo, en donde el ser humano está destruyendo el planeta y la naturaleza. Este es un tema que vengo trabajando en instalaciones desde 1992, cuando todavía la gente no tenía conciencia de lo que estamos haciendo. Es un trabajo que incita a la reflexión”.