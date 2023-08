Marco Antonio Madrid recopila su obra poética en “De la llama, otro fuego”

“Mi trayectoria en la poesía comienza en la escuela, donde describía ambientes y lugares, un poco más hacia la narrativa. Ya en la universidad comencé a relacionarme con la gran literatura universal”, apuntó el autor, quien además hizo referencia a su escalada en un fenómeno que describe como “muy esquivo”. “Uno dice que escribe poesía, pero hay que pasar la prueba del tiempo”. Madrid explica que el texto está ordenado en tres partes que no tienen que ver de manera estricta con el orden de los libros que ya ha publicado. “Algunos poemas han sido escritos con un estilo abstracto, espasmódico o de imágenes muy ajustadas al concepto; otros un tanto expansivos o de flujo narrativo. Los registros son varios, van desde mi diálogo con las tierras bajas y tierras altas, hasta el empleo de sustratos bibliográficos de la cultura universal”, detalla.

Como parte de la presentación, el poeta procedió a hacer una lectura seleccionada de “De la llama, otro fuego”, iniciando con “Más allá de las furias”, uno de los primeros poemas que publicó. Le siguieron “Del mar en el sur de las aguas”, “Fragmento del otoño” y “La rosa de Paracelso”, este último dedicado a su colega Jorge Luis Borges.



Al cierre de la ocasión, el autor mencionó que este nuevo ejemplar consiste en una suma poética de obras ya publicadas, pero que también incluye textos inéditos y otros muy poco divulgados, que solamente convergen en un par de espacios literarios de algunos periódicos y revistas.



“Este libro, que es una suma, también es una resta. Hay poemas que no he incluido y otros, un par de ellos, que he reconstruido, restando o adicionando alguna imagen, pero manteniendo intacto el concepto”, apuntó.