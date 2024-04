Editoriales en Honduras, curadoras de procesos creativos y cambiantes

“El trabajo creativo es, sin duda, un trabajo de apostolado. No se puede esperar que una sociedad sea propicia para los libros. Nosotros tenemos que ir creando esas condiciones en medio de la calamidad, porque los libros no son otra cosa más que esperanza. Siempre están las dificultades económicas, la realidad de nuestros países, de nuestros pueblos latinoamericanos. Pero esto, creo yo, no nos impide empezar a cimentar la construcción de una nueva realidad bibliográfica”, introdujo Ordóñez.

Por su parte, Maldonado hizo referencia a un momento clave en el despliegue de las editoriales independientes. “El mayor momento de publicación en este país se dio en el punto más precario; la pandemia fue un parteaguas en el proceso editorial de muchos editores independientes. El confinamiento nos abrió otras posibilidades, otros formatos. De lo contrario, habríamos seguido en la zona de confort en la que estábamos hace seis años; sin ocupar del otro, creyendo que somos los supermanes del mundo editorial”, apuntó.