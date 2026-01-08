  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Policía Militar llega al Congreso Nacional tras explosión que dejó herida a diputada Gladys Aurora López

Agentes de la Policía Militar arribaron al Congreso Nacional luego de la explosión que afectó a la diputada Gladys Aurora López, generando alarma y varios heridos.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:16
El Heraldo Videos