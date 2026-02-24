  1. Inicio
Alcaldía intensifica vigilancia en túnel peatonal de Plaza Miraflores

La Alcaldía Municipal del Distrito Central implementó medidas de seguridad en el puente peatonal de Plaza Miraflores, combinando monitoreo por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y patrullajes permanentes de policías municipales.

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 11:31
El Heraldo Videos