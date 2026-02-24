Caída de El Mencho
Corto circuito en poste eléctrico de la colonia Reynel Fúnez alarma a vecinos por el riesgo de incendio
Vecinos de la colonia Reynel Fúnez reportan un poste eléctrico que presenta un corto circuito, generando riesgo grave de incendio y poniendo en peligro a residentes y transeúntes en la zona.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 11:00
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Alcaldía intensifica vigilancia en túnel peatonal de Plaza Miraflores
Marbin López
Videos Honduras
Videos Honduras
Riesgo de incendio en El Manguito por corto circuito en poste eléctrico de la colonia Reynel Fúnez
Marbin López
Videos Honduras
Alcantarillas obstruidas por aguas negras en Los Hidalgos representan grave riesgo sanitario
Marbin López
Videos Honduras
¿Seguirán operando las clínicas oftalmológicas? Esto dice la Sesal
Nayely Santos
Videos Honduras
Izan bandera del Distrito Central en la salida al sur
Emilio Flores
Videos Honduras
Empresa de Villa Solidaridad recibe contratos pese a obras inconclusas y retrasos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Estudiantes reciben cuadernos gracias a la Campaña Maratón del Saber en Comayagüela
Marbin López
Videos Honduras
Frente frío afecta Honduras, con lluvias, vientos y precauciones en regiones norte y Caribe
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Protesta de empleados del 911 por despidos no notificados bloquea ingreso a la Secretaría de Seguridad
Estalin Irías
Videos Honduras
Empleados del 911 protestan frente a la Secretaría de Seguridad
Estalin Irías
Videos Honduras
Tras asamblea en Choloma, afectados de Koriun preparan acciones de presión en Tegucigalpa
Jefry Sánchez