Corto circuito en poste eléctrico de la colonia Reynel Fúnez alarma a vecinos por el riesgo de incendio

Vecinos de la colonia Reynel Fúnez reportan un poste eléctrico que presenta un corto circuito, generando riesgo grave de incendio y poniendo en peligro a residentes y transeúntes en la zona.

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 11:00
El Heraldo Videos