  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¿Seguirán operando las clínicas oftalmológicas? Esto dice la Sesal

La Secretaría de Salud aclaró si las clínicas oftalmológicas continuarán operando y explicó cuál será su situación tras los recientes anuncios.

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 20:48
El Heraldo Videos