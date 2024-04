Un homenaje a Candelario Reyes; hombre de letras, teatro y humildad

“Soy el curador de este homenaje, pero no me pertenece. Como seres humanos somos resultado de constructos sociales y nos merecemos a otros”, explicó el poeta, educador, dramaturgo, gestor cultural y diplomático, justo antes de comenzar a agradecer a quienes, en sus propias palabras, “lo han traído hasta aquí”.

En respuesta a los elogios por su obra, Reyes compartió con gracia “los peores poemas que se han escrito en Honduras, creo que los he escrito yo”, enfatizando: “yo no soy poeta, novelista o dramaturgo; soy profesor”, faceta en la que, según dijo, los recursos más valiosos son “el amor, el juego y el poder de conectar a los estudiantes”.

En memoria a sus épocas de estudiante, Reyes confesó: “A mí me salvó la vida la Escuela Superior de Honduras, donde conocí el primer diamante de mi carrera: la biblioteca, que me permitió llenarme de libros. En definitiva, haber egresado de la UPNFM me sirvió de mucho en la vida”.

Y para despedir su participación, el homenajeado envió un mensaje muy especial. “Yo no los invito a ser famosos, sino a ser felices. Recojo las flores que me han lanzado y las distribuyo entre toda la gente que me ha traído hasta aquí. Por primera vez una academia en Honduras me hace un reconocimiento, y estoy profundamente agradecido”, concluyó.