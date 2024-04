María Eugenia Ramos: “A veces me molesto cuando me llaman poeta”

Para empezar, Sergio Ramírez es una gran persona. Tengo un amigo que siempre me llama la atención sobre algo que yo dije una vez en un conversatorio: “muchas veces es preferible conocer solo la obra del escritor, y no al escritor en persona”, porque estos no siempre tienen esa calidad humana. Y me disculpan, pero eso es una realidad.

Yo el año pasado estaba invitada y tuve un accidente, que me dejó una fractura, justo en los días previos al festival, por lo que me fue imposible asistir. Entonces, es como muy bonito decir “bueno, pasó un año, pero nos dan de nuevo la oportunidad”.

La verdad es que en cuanto a la carrera de Letras, sí, en parte eso contribuyó mucho a mi fuga de las aulas, porque me resistí varias veces cuando me ponían a leer ciertos textos que yo no quería. Con otro compañero, que también era bastante mayor, no nos importaba sacar 60% por no haber leído un libro si no queríamos hacerlo. Y aunque sí, en lo académico quizá me hubiese ido mejor, creo que lo más importante es vivir dignamente y con base en lo que uno cree que está bien.

En realidad mi reclamo no es tanto con la carrera de Letras, sino con el departamento de Español en aquel tiempo, donde lamentablemente se dieron estos casos. Tengo entendido que ya los maestros autores de esas obras, que exigían a los estudiantes comprarlas, ya se jubilaron. Y, bueno, no sé si viene otra generación de escritores que quieren obligar a los estudiantes, pero yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo: es antiético que una persona escriba la obra y luego obligue a sus estudiantes a comprarla. Tiene que haber una comisión que decida sobre la calidad de las obras y que, conforme a ello, le dé un listado a los estudiantes, con libros entre los que ellos puedan seleccionar cuáles quieren leer. La lectura obligada no resulta.

En su momento (2011) fue para mí una enorme sorpresa. De hecho, sigue siendo una sorpresa, porque yo solo tengo un libro, un modesto librito de cuentos. Y bueno, creo que he tenido mucha suerte, o ese libro ha tenido mucha suerte, en el sentido de que aquí en Honduras en su primera publicación no tuvo mucha acogida, pero como que se guardó en el tiempo y luego ha habido personas de otros países que lo han descubierto y lo han vuelto a sacar. Aunque lo que más me alegra, aparte de eso, es el hecho de que acá las nuevas generaciones lo están leyendo y no por obligación, como ocurre muchas veces, que el maestro o la maestra les dice a sus alumnos “este libro vale cinco puntos para quien lo compre”.

Entonces, yo a veces pienso: “bueno, voy a estos encuentros y obviamente muchas de las personas que están allí han publicado muchísimo. Y ese no es mi caso. El día a día me consume. Tengo que trabajar y me gusta mi trabajo (correctora de estilo para un medio de comunicación), pero ya lo de uno como que se va quedando rezagado. Aún así tengo muchísimas ideas.

Pero en lo que no me siento bien es en el hecho de que yo haya publicado tan poco. Porque yo solo he publicado un libro de poesía (“Porque ningún sol es el último”, 1989), muchos años después publiqué el libro de cuentos (“Una cierta nostalgia”, 2000), que es el que más puertas me ha abierto, y mucho tiempo después he publicado dos pequeños libros más; una biografía adaptada para niños de Clementina Suárez y otra biografía adaptada también para niños de Visitación Padilla. Eso es todo.

Muchas veces. Yo reconozco que tengo el síndrome del impostor, en el sentido de que, bueno, no es que no estoy satisfecha con mi obra. Creo que mi obra, cuando yo la releo, digo: “sí, está bien”. Realmente siempre se puede mejorar, no es que tampoco piense que es lo mejor que se haya escrito en Honduras ni nada por el estilo.

¿Qué representa para usted el término de “escritora de uno o dos libros”?

Para mí puede ser más que un honor. Juan Rulfo (considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX) solo publicó dos o tres libros en toda su vida. Entonces, así me dicen a veces algunas amigas muy generosas, “usted es Juana Rulfa”. Obviamente no estoy pretendiendo compararme, pero no me siento mal en ese sentido. Yo digo que ese es mi ritmo. He llegado a la conclusión de que cada escritor y cada escritora tiene su ritmo. Habrá quienes escriban 10 libros al año, habrá quienes escribamos uno cada 10 o 20 años. Pero pienso que lo importante es no forzarse.

Entre el afán por ganar concursos y por publicar una obra tras otra, ¿qué cree usted que mutila más a un buen texto?

Los dos por igual. Primero, lo de ganar concursos es algo muy azaroso. No se sabe qué criterios tiene un jurado calificador, aunque estén escritos por ahí, porque ya en la práctica es otra cosa. Y en cuanto al tema de las publicaciones, yo por lo menos no tengo ninguna prisa, no me molesta que no estén libros míos circulando, para nada, no me quita el sueño. Pero sé que hay personas que sienten que lo necesitan hasta como parte de sus créditos académicos, sin importar la calidad del texto.

Yo sí coincido con lo que han dicho otros escritores y escritoras: “no hay por qué correr”. Si usted tiene talento, este ahí va a estar. Y esto no pasa solo en Honduras; es un fenómeno mundial, de repente hasta sacar los chats de WhatsApp y pensar que eso es una obra literaria. No hay que convencerse de que cosas tan crudas ya están listas para publicarse, porque no es así.