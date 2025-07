Felipe Acosta se despide del teatro con "Chuta: la trilogía"

Es la obra más representada del autor con 183 funciones en Honduras y 71 en el extranjero, una historia que gira en torno a “Chuta” y su amigo Demetrio López conocido como “Diámetro”. Luego de una noche de desvelo “Chuta” se despierta al lado de su amigo, al notar que no se quiere levantar decide dejarlo descansa, sin embargo, se da cuenta que en realidad “Diámetro” está muerto.

La última entrega de la trilogía, se estrenó en 2016 en el Teatro Padre Trino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se ha presentado en 28 funciones en Honduras, El Salvador y Costa Rica. En esta historia el protagonista se encuentra con “Ella” una mujer adicta a la cocaína, ambos se sumergen en una conversación entre el humor y la razón de su existencia.

¿Qué lo llevó a escribir estas obras teatrales en este libro?

Las razones son muchas y muy variadas, pero en general yo empecé a escribir teatro porque como actor y como teatrista tenía interés en decir cosas que no encontraba en obras de teatro que ya existían y eso me hizo proponerme abordar los temas que a mí me interesaban como artista y como persona.

¿Qué representa para usted el personaje de "Chuta"?

"Chuta", la idea central de “Mea culpa” es un poco combatir la indiferencia. Digamos que el motivo principal de esta obra es hacer un énfasis en que lo contrario del amor no es el odio, si no la indiferencia. Entonces "Chuta" busca empatizar con el público para despertar en él un sentimiento de confianza, de comprensión, e incluso identificarse con él, ver que los sentimientos, los pensamientos, las emociones que tiene un alcohólico pueden ser exactamente iguales a las suyas.

¿Hay una intención crítica a la situación actual del país con estas obras?

Totalmente. Las tres obras tienen un contenido político, un contenido social, y de alguna manera también se esboza especialmente en la primera y en la última, un contenido espiritual. Yo creo que lo que más urge en la sociedad actual es despertar, darse cuenta de que estamos siendo manipulados desde todos los ángulos, en todos los ámbitos de la vida, y que más allá de revoluciones necesitamos entender la realidad, lo que está pasando, y será la única manera de resistir.

Sus obras han sido presentadas en diversas ocasiones, ¿cómo ha sido el recibimiento del público?

Excelente, mis obras han tenido un éxito bastante considerable. Estas tres en particular fueron muy representadas, "Mea culpa" incluso tuvo 71 representaciones en el extranjero, y fue montada en México por un grupo mexicano de Mazatlán. Además, está en este momento en un proceso de montaje en Costa Rica y Ecuador. Y otras de mis obras, que no forman parte de este libro, también fueron montadas en Costa Rica, El Salvador, y por otros grupos aquí en Honduras.