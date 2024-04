La Escuela Nacional de Bellas Artes: esplendor del pasado y sombras del presente

¿Qué sucedió para que la ENBA cambiara tanto? Porque la ENBA que describe en el prólogo, pareciera que es otra escuela que ya no existe.

La Escuela de los años cuarenta y finales de los ochenta se esfumó por cosas que ya he señalado en esta entrevista pero hay algo más, los docentes artistas ya se jubilaron, quedan muy pocos que se dedican al arte, pero la mejor generación de docentes artistas ya no está, otros ya murieron, entonces sucede que los chicos reciben clases con docentes que no se dedican al arte o que jamás han ido a una exposición, a los docentes que les dan formación general (no artística) jamás los vamos a ver en una exposición, creen que el arte no es parte de su interés pero enseñan en una escuela artística.

La escuela perdió pasión y compromiso, ya no pesa, y aún así, a pesar de ello, algunos egresados han logrado sobresalir más por su interés particular que por el acompañamiento que les da la Escuela, son chicos especiales dueños de un gran talento que dentro de una escuela coherente e inspiradora, serían artistas espectaculares, de corte internacional.

Digo estas cosas con dolor porque allí trabajé 36 años, dejo este libro como un testimonio de que amé esta institución, con decir lo anterior no estoy haciendo una campaña de descrédito hacia la Escuela, solo estoy diciendo algo que todo mundo sabe y comenta, la idea es generar un espíritu crítico de autorreflexión para ver si esto cambia para que la ENBA enfrente las nuevas exigencias que le plantea la enseñanza artística contemporánea.

¿Qué se puede hacer para que la escuela recupere su influencia?

Es difícil que la Escuela pueda recuperar el sitial que ocupó en el arte hondureño, creo que vivimos una coyuntura histórica diferente y tendríamos que tener un auténtico cambio de sistema en la educación, tornarla más humanista y creativa para que en ese contexto la Escuela pueda tener una oportunidad.

Es curioso, pero la educación neoliberal llegó y no se ha ido, la tal refundación de la educación parece un cuento, no se ve por ningún lado menos en las instituciones artísticas.

Por otro lado, cualquier reforma que se haga debe considerar que la ENBA debe administrarse bajo un estatus especial que le dé autonomía, no puede seguir bajo los lineamientos administrativos y académicos de los demás centros educativos de nivel medio, la escuela debe aspirar a ser un centro de enseñanza superior en las artes.

¿Qué ha significado para usted la realización y publicación de este libro?

Este libro es el producto de una investigación que realicé con mis alumnos durante 15 años, lo hice desde la cátedra de una asignatura que ya desapareció con la llegada del neoliberalismo a nuestros planes y programas de estudio, me refiero a la asignatura de Estudio Dirigido.

Agradezco profundamente a los chicos que durante quince años me acompañaron a la Hemeroteca Nacional. La otra parte de esta investigación la hice por mi cuenta en el archivo de la ENBA, archivo que debería ser declarado patrimonio nacional.

El libro tiene un significado especial para mí porque me fui de la escuela firmando la historia, desde que la Escuela se fundó en 1940, soy el único docente que ha escrito un libro sobre esta institución, pero más allá de este mérito personal, me quedo con lo que puede significar para los estudiantes, docentes, investigadores del arte y la cultura y para la sociedad en su conjunto, quiero que la generación actual y las generaciones venideras valoren a través de este libro la grandeza que tuvo esta institución, que a pesar de todas las dificultades sigue estando allí y merece una mejor suerte, un mejor sitial y que en esa tarea estamos todos comprometidos porque a esta Escuela le debemos lo mejor de nuestra tradición artística.