Los 85 del IHCI: mucha maleza y pocas obras

El IHCI debe comprender que el arte no es fácil; que no abunda ni se da silvestre como las jocotas; que por el contrario, es difícil y escaso; y que por lo tanto lo que cuenta no es hacer un salón amplio sino un salón determinante de creatividad y logro artístico, que ilumine y enriquezca a sus visitantes