Otoniel Guevara: “Llegó la Guardia Nacional y mi abuela los mandó a la m...”

Aunque sea un poema de amor —continúa—, todo está impregnado por esa carga de luto... son marcas que la guerra le deja a uno. Por ejemplo, los amigos más trascendentales para mi vida y mi poesía murieron en el conflicto. Cargué por muchos años con una orfandad. Hasta hoy, que encuentro a una mujer que me complementa y que me devuelve todo lo que los muertes pudieron haberme dado, es que me siento en una etapa de plenitud espiritual. Soy más reposado, más humilde.

“Yo quise olvidar... Fue cuando recién acaba de terminar la guerra. Ya no quería recordar la muerte, ni a la gente que no estaba, ni las cosas que viví... Milagrosamente lo olvidé. El asunto es que ahora parece que no me acuerdo ya no por una decisión propia, sino por algún deterioro mental, ja, ja, ja”.

Se ríe. Sentado frente al ventanal de Varietal, el café hecho platicamos, en medio del estruendo de los taladros, el martillero y los gritos de los obreros que trabajan en la segunda torre de Distrito Artemisa, el viento le mece los cabellos de profeta, de exguerrillero, de loco... y le susurra palabras tiernas a su alma de niño.

“Este libro es una segunda oportunidad... La oportunidad de volver como adulto al lugar de mi infancia; ver el río, el cañal, los árboles, los parientes, la muerte... ¡Todo”, reflexiona.

Nosotros —¡Qué afortunados somos!—, tenemos la oportunidad de elevarnos con la gracia de la palabra de Otoniel Guevara. Pero eso sí: siempre con los pies SOBRE LA TIERRA.