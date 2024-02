Denis Castillo revela “El equilibrio de las mariposas”, su primer libro

“Comencé a escribir desde los diecisiete años, pero es hasta ahora, a los cuarenta, que publico mi prime libro. Cuando lo tuve en mis manos sentí una alegría que no me esperaba...”, confiesa. “Estoy muy contento”.

Sonríe. Con una mezcla de picardía y malicia. Y luego deja caer una confesión que por poco hace retumbar a Distrito Artemisa: “Me encantan las mujeres, adoro sus ojos, pero nunca he tenido una relación que dure más allá de año y medio”.

“Hubo muchos motivos... No hay una explicación concreta. Pero Armando Maldonado (editor de “El equilibrio de las mariposas”), me metió presión, se puso necio, en el buen sentido de la palabra y me motivó”.

“Ajá, ¿sos escritor y no publicás?”, le decía Armando a Denis, en medio de sorbos de cerveza.

La primera vez que hablamos con Denis sobre un libro, ya como compendio propio de sus textos, fue hace un par de años y tuvimos varios momentos de necedad y negociación al momento de tocar los poemas —recuerda Armando.