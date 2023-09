Socorrista de la Cruz Roja nos rescata con dos libros de poesía

“Son libros de amor”, me dijo Fernando.

“Escribo desde pequeño... Siempre me gustó la poesía, pero no me atrevía a publicar. Estoy muy contento porque podré presentar estas dos obras”, señaló.

Su influencia en la lectura tiene nombre y apellido: Santos Pastor Flores Amador... su padre. A Fernando lo estremecen los recuerdos.

“Mi papá nunca me compró un juguete —contó—; siempre regaló libros. Libros y más libros. Eso me hizo enamorarme de la literatura”.