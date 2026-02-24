PETA exige el traslado de Punch, el macaco viral, por graves signos de trauma psicológico

Tokio, Japón.- La organización de defensa de animales PETA demandó este martes el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, al afirmar que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

"Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento", dijo Jason Baker, presidente de PETA Asia, según un comunicado compartido este martes por la organización de defensa de animales.

La institución instó al zoológico a "hacer lo correcto" trasladando a Punch a un santuario reputado, ya que "lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida.

El jefe de PETA Asia comparó el caso con el de otros animales virales, como la famosa hipopótama tailandesa Moo Deng.