Alicia Azcona Ayuso presenta su segundo libro "El perro me comió la tarea"

Tegucigalpa, Honduras.- Dos años después de sorprender a los lectores con su ópera prima "Metamorfosis", la jovencita Alicia Azcona Ayuso de apenas doce años presentó su segundo libro "El perro me comió la tarea". La obra, ilustrada por la artista Dominic Ayuso, narra la historia de Manuel, un niño que al llegar al la escuela se da cuenta de que no ha llevado sus tareas. Entonces se le ocurre una mentira y les asegura a sus maestras que “¡el perro me comió la tarea!”.

"Había una vez un niño llamado Manuel. Era muy mentiroso y travieso, pero aun así sacaba buenas notas en la escuela...", así comienza la historia creada por Alicia. ¿Qué ocurre después? ¿Era cierto o era mentira que el perro se comió le comió la tarea a Manuel? eso lo descubrirán los pequeños lectores que a partir de ahora podrán leer este libro que ya está a la venta. "¡El perro me comió la tarea!" fue presentado en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, ubicado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en una alegre jornada en la que los asistentes pudieron llevar a sus mascotas.

“¡El perro me comió la tarea!” fue presentado en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, ubicado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en una alegre jornada en la que los asistentes pudieron ser acompañados por sus mascotas. Los pequeños asistentes, entre ellos, jugadores de las academias de fútbol U11 y U13 de Camaleones y U13 de Galaxi, así como amigos y compañeritos de Alicia—, pasaron un momento divertido en el carrusel que funciona en Artemisa. La escritora agradeció a quienes la han apoyado, así como a todos los que la acompañaron en la presentación de su obra.

Un poco más sobre la autora

Hija de los empresarios de la construcción y escritores José Azcona Bocock y Pamela Ayuso, Alicia debutó en 2024 con "La metamorfosis", su propia versión del clásico de Franz Kafka. "Leí el primer libro original, pero no me gustó, así que decidí hacer algo más divertido", contó Alicia en aquel momento.

La pequeña de 12 años comenzó a escribir desde tercer grado y ya ha publicado dos series previas. Escribe a diario, incluso los fines de semana. “Escribir es algo que disfruto mucho, y quiero seguir haciéndolo”, dijo en una entrevista hace unos años.



Con su primer libro realizó varias giras para promoverlo. Pero Alicia no solo tiene talento para la literatura. Desde pequeña ha demostrado un notable interés por el aprendizaje, habla inglés y francés y se ha destacado en los primeros lugares en Olimpiadas de Matemáticas. Por si fuera poco, ha sido baterista en su banda escolar y practica jiu-jitsu, un arte marcial que resalta su disciplina y versatilidad.

