Poeta hondureño Rolando Kattan recibirá Premio Nacional Malinalli en México

Tegucigalpa, Honduras.- La obra literaria del escritor hondureño Rolando Kattan es profunda, sensible y con la capacidad de enriquecer la memoria y la condición humana. Con esta definición y como un reconocimiento a su trayectoria como poeta y diplomático, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJUAT) decidió otorgarle por unanimidad el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural.

El reconocimiento se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro FIL UJUAT y lo recibirá el escritor en una ceremonia programada para el 10 de marzo de 2026. En la carta de comunicación del premio, enviada por el rector de la UJUAT, Guillermo Narváez Osorio, se detalla que Kattan es una voz reconocida en el ámbito internacional, que ha promovido el diálogo cultural y el entendimiento entre pueblos. Destaca además, su labor diplomática con la que ha fortalecido la presencia de la poesía como un puente de fraternidad.

La reacción del galardonado

El escritor Rolando Kattan dijo a EL HERALDO que estaba muy agradecido con la distinción. "Estoy muy conmovido porque la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco vuelva los ojos a la Literatura y en especial a la poesía de Centroamérica". "Es un orgullo que comparto con mi generación, me llena de gozo que Honduras de pasos nuevamente en estas salas del saber y del conocimiento", manifestó el escritor. Kattan dijo estar agradecido con el rector Guillermo Narváez Osorio por el impulso para que la Feria del Libro de la universidad sea un lugar de encuentro entre las voces de la región.

"Es una muestra fiel de que hay instituciones y personas que trabajan arduamente para frenar el derrumbe cultural e intelectual de una época", dijo el poeta hondureño. Destacó además el hecho de compartir este reconocimiento con personalidades tan diversas que lo antecedieron como el juez Baltasar Garzón, "al escritor Juan Villoro a quien conocí y admiro". Y a la periodista Cristina Pacheco, entre otros.



Sobre el premio

El Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, que otorga cada año la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fue instituido en 2009. Se otorga a aquellos hombres y mujeres, instituciones u organismos, cuyos esfuerzos y trabajos de investigación, obra creativa o labor intelectual en estos campos, hayan contribuido al enriquecimiento de la cultura, el fortalecimiento de los valores cívicos y democráticos, de la pluralidad y la tolerancia, a la equidad de género y a la integración social y cultural a nivel regional, nacional y mundial. Debe su nombre al personaje universal y paradigmático de la historia de México que fue Doña Marina, quien con su vida y obra contribuyó al inicio del mestizaje mexicano.

El galardón en físico es una creación del artista plástico mexicano Sebastián. Es una estatuilla de 25 cm de altura que recupera la escultórica femenina prehispánica. Está esculpida en bronce y acabado en color rojo mexicano.

"Siempre he dicho que en literatura un premio nunca es equivalente a una carrera de velocidad, son simplemente guiños y miradas, recomendaciones a lecturas y mi nombre nunca va solo siempre estará costurado a mi ciudad y a mi Patria", dijo Kattan sobre el galardón que recibirá el próximo 10 de marzo.



Quién es Rolando Kattan