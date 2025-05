CNE deja fuera al PSH y a otros cinco partidos minoritarios de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la noche de este viernes no inscribir al Partido Salvador de Honduras (PSH) para las elecciones generales del 30 de noviembre, dejando únicamente a los partidos minoritarios Pinu y DC, que se suman a las tres fuerzas mayoritarias: Liberal, Nacional y Libre.

Los minoritarios Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) informaron más temprano este día que lograron completar los requisitos mínimos establecidos por la ley.



El Pinu-SD presentó planillas en 237 municipios, superando el mínimo legal de 200. Por su parte, la Democracia Cristiana entregó 222 planillas.

Horas antes de la resolución, representantes del PSH, una agrupación que logró en las pasadas elecciones generales 10 diputados, aunque el número se redujo a siete debido al transfugismo, se mostraban confiados en su inscripción. Sin embargo, denunciaron que el oficialismo colocó una serie de trabas en su proceso.

“Lo que nos estaban subsanando eran constancias, y en cuatro días (dos de ellos fin de semana) no íbamos a juntas las constancias, entonces el Consejo nos dio esa oportunidad de presentarlo, entonces ya con estas en mano, no es posible que el CNE diga que no subsanamos los requisito”, afirmó Tomás Ramírez, diputado de esta fuerza política.

El proceso de subsanación de requisitos para la inscripción de nuevos partidos cerró oficialmente el miércoles. Sin embargo, el jueves, varios partidos minoritarios continuaban solicitando ser admitidos, pese a que sus entregas aún no habían sido aprobadas formalmente por el órgano electoral.