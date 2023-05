Otoniel Guevara presenta “Despiadada ciudad”, un libro con amorosos poderes

No hay combinación más peligrosa que la de ser guerrillero—poeta o poeta—guerrillero en una sociedad que le tiene pavor a la palabra que libera. Por fortuna para nuestros ojos, Oto sí la está contando, algo que muchísimas almas nobles, con Roque Dalton a la cabeza, lamentablemente no.

En 1984, cuando Francia ganó la Eurocopa (lo recuerdo porque la figura fue Michel Platini, por quien yo me hice fanático de la Juventus de Turín), Oto, con apenas diecisiete años, nos cuenta Saravia, dejó las pistolitas de mentiras por las de verdad, y se metió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para más señas, el FMLN.

En “Despiadada ciudad” (su título se debe al choque que produce el cambio del monte a lo urbano), no se equivoquen, hay muchos versos políticos, que no es lo mismo que versos escritos por un político, porque los políticos no hacen versos, pero sí tergiversan. Las pretensiones de Oto son mucho más amorosas y tienen un toque casi infantil.

Por eso, en su corto poema “Me postulo para presidente”, escribe:

Me postulo para presidente