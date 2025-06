Un horizonte de simbolismos

“Horizonte de perros” le da forma a una obra que se enriquece con historias y anécdotas divertidas, como “Los avioneros”, donde un grupo de jovencitos se escapaban de la escuela para ver aterrizar aviones, y una vez descubierto uno de los fugados no pudo evitar sentir cómo “en su lengua se instaló una resequedad inaudita”.

Esta es una narrativa atravesada por el humor, pero dice su autor que no es un humor superficial, sino un “dardo envenenado”, un recurso que transforma una risa en una mueca de reflexión.

Pues no, no serán su próximo proyecto, nuestro entrevistado es claro al decir: “Me gusta escribir con humor (...) A un pueblo tan triste como el hondureño hay que darle felicidad, que se encuentre con algo que no sea escapista, sino que sea reflexivo”.

La obra del autor, no solo esta, se nutre de esa transmisión de saberes y vivencias entre personas, y también de la historia, el cine y la literatura, y dice, por ejemplo, que le gusta la obra de Karl Marx y Groucho Marx, “me gusta el ‘marxismo’ de ambos, uno es en sentido crítico para analizar los fenómenos económicos y sociales, y el otro para analizar el humor”.

Y no pudo obviar otras de sus influencias, como Chaplin, Buster Keaton, Roberto Fontanarrosa, Héctor Zumbado y los escritores de la generación perdida estadounidense como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald o John Dos Passos.

Finalmente García es el constructor de una memoria que a veces corre el riesgo de ser olvidada.