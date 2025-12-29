Violencia, tragedias y accidentes: los sucesos que marcaron a Honduras en 2025

El año 2025 estuvo marcado por una serie de hechos violentos y tragedias que conmocionaron a Honduras, desde asesinatos de menores y mujeres hasta accidentes y desastres que cobraron la vida de decenas de personas en distintas regiones del país.
El primer hecho de alto impacto se registró el 2 de febrero, cuando Tesla Alemán habría asesinado a su hija Ana Paula, de tres años, con un arma blanca en el cuello, en su vivienda ubicada en la colonia Las Flores de San Pedro Sula.
El cuerpo de la menor quedó en el sofá de la sala. Tras el crimen, la mujer intentó quitarse la vida, pero fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial.
Cinco días después, el 7 de febrero, un voraz incendio consumió al menos cuatro viviendas en la aldea Perú, en La Ceiba, Atlántida.
El siniestro dejó tres personas fallecidas: Carlos Martínez, de 54 años, quien tenía movilidad reducida, y los menores Dylan Daniel Martínez Herrera, de cinco años, y Fredy Mauricio Martínez Martínez, de dos. En el incendio también murieron tres perros de la familia afectada.
El 9 de febrero, María Fernanda Alemán, de 26 años y estudiante de Odontología, fue asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro Sula.
El crimen quedó captado por cámaras de seguridad de un condominio en la colonia Figueroa. En las imágenes se observa cuando el acusado, Óscar Armando Ramírez Melgar, dispara contra el vehículo en el que la joven se conducía junto a su exnovio.
Una de las balas impactó en la parte posterior de la cabeza de la universitaria y le causó la muerte.
El 23 de marzo, un accidente de tránsito en el kilómetro 12 de la carretera CA-5, a la altura de Amarateca, Francisco Morazán, provocó la muerte de Mía Isabel Godoy Palomo, de 10 años.
El vehículo en el que viajaba chocó contra tres automóviles estacionados. De acuerdo con los reportes, la madre de la menor conducía bajo los efectos del alcohol.
El 25 de julio, el asesinato de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) estremeció a San Pedro Sula. El crimen ocurrió en la colonia La Pradera, cuando los jóvenes se reunían para realizar una tarea grupal.
Investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público señalan que una amiga los habría entregado a la pandilla 18. Las víctimas mortales fueron Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda; un tercer estudiante sobrevivió pese a resultar gravemente herido.
Otra tragedia ocurrió el 15 de septiembre, cuando el inspector policial Kevin Pérez Vargas fue hallado sin vida tras ser arrastrado por una quebrada en la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula.
El agente intentaba rescatar al menor Elvis Eliú Bautista, de 11 años, quien jugaba con otros niños en la quebrada La Primavera. El cuerpo del menor no fue encontrado.
El 10 de octubre, dos primos, Dylan Andrés Carías Fúnez, de ocho años, y Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12, fueron arrastrados por la crecida de una quebrada en la colonia Cantarero López, en Comayagüela, cuando regresaban de su centro educativo.
Tres días después, el 13 de octubre, una colisión entre una mototaxi y una camioneta en Omoa, Cortés, dejó inicialmente varios escolares heridos.
Posteriormente se confirmó la muerte de los primos Jefferson Sebastián Serrano Mejía y Noah Serrano Mejía, ambos de ocho años, así como de Daira Siloé López Serrano, de nueve. Días después falleció Eilyn Judith Serrano Márquez, convirtiéndose en la tercera víctima mortal del hecho.
El 2 de noviembre, el menor Jhonny Neptalí Gómez, de siete años, fue encontrado muerto en una recicladora de plástico en El Tablón, Francisco Morazán.
El principal sospechoso, Fredy Osorto, fue acusado de abuso sexual y asesinato. Según el Ministerio Público, el imputado habría engañado al niño con la promesa de una malteada.
Finalmente, el 3 de noviembre, un video difundido en redes sociales mostró el asalto armado y asesinato de un repartidor en San Pedro Sula. Horas después, la Policía capturó a Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, quien intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia.
Estos hechos reflejaron un año marcado por la violencia, la tragedia y el luto en distintas comunidades del país.