Violencia, tragedias y accidentes: los sucesos que marcaron a Honduras en 2025

Crímenes, tragedias y accidentes marcaron a Honduras en 2025, dejando víctimas mortales y conmoción en las distintas regiones del país

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 11:49
El año 2025 estuvo marcado por una serie de hechos violentos y tragedias que conmocionaron a Honduras, desde asesinatos de menores y mujeres hasta accidentes y desastres que cobraron la vida de decenas de personas en distintas regiones del país.

 Foto: EL HERALDO
El primer hecho de alto impacto se registró el 2 de febrero, cuando Tesla Alemán habría asesinado a su hija Ana Paula, de tres años, con un arma blanca en el cuello, en su vivienda ubicada en la colonia Las Flores de San Pedro Sula.

Foto: redes sociales.
El cuerpo de la menor quedó en el sofá de la sala. Tras el crimen, la mujer intentó quitarse la vida, pero fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial.

 Foto: redes sociales
Cinco días después, el 7 de febrero, un voraz incendio consumió al menos cuatro viviendas en la aldea Perú, en La Ceiba, Atlántida.

 Foto: redes sociales
El siniestro dejó tres personas fallecidas: Carlos Martínez, de 54 años, quien tenía movilidad reducida, y los menores Dylan Daniel Martínez Herrera, de cinco años, y Fredy Mauricio Martínez Martínez, de dos. En el incendio también murieron tres perros de la familia afectada.

 Foto: redes sociales
El 9 de febrero, María Fernanda Alemán, de 26 años y estudiante de Odontología, fue asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales.
El crimen quedó captado por cámaras de seguridad de un condominio en la colonia Figueroa. En las imágenes se observa cuando el acusado, Óscar Armando Ramírez Melgar, dispara contra el vehículo en el que la joven se conducía junto a su exnovio.

Foto: redes sociales.
Una de las balas impactó en la parte posterior de la cabeza de la universitaria y le causó la muerte.

 Foto: redes sociales
El 23 de marzo, un accidente de tránsito en el kilómetro 12 de la carretera CA-5, a la altura de Amarateca, Francisco Morazán, provocó la muerte de Mía Isabel Godoy Palomo, de 10 años.

Foto: redes sociales.
El vehículo en el que viajaba chocó contra tres automóviles estacionados. De acuerdo con los reportes, la madre de la menor conducía bajo los efectos del alcohol.

 Foto: redes sociales.
El 25 de julio, el asesinato de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) estremeció a San Pedro Sula. El crimen ocurrió en la colonia La Pradera, cuando los jóvenes se reunían para realizar una tarea grupal.

Foto: redes sociales
Investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público señalan que una amiga los habría entregado a la pandilla 18. Las víctimas mortales fueron Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda; un tercer estudiante sobrevivió pese a resultar gravemente herido.

 Foto: redes sociales
Otra tragedia ocurrió el 15 de septiembre, cuando el inspector policial Kevin Pérez Vargas fue hallado sin vida tras ser arrastrado por una quebrada en la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales
El agente intentaba rescatar al menor Elvis Eliú Bautista, de 11 años, quien jugaba con otros niños en la quebrada La Primavera. El cuerpo del menor no fue encontrado.

 Foto: redes sociales
El 10 de octubre, dos primos, Dylan Andrés Carías Fúnez, de ocho años, y Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12, fueron arrastrados por la crecida de una quebrada en la colonia Cantarero López, en Comayagüela, cuando regresaban de su centro educativo.

 Foto: redes sociales
Tres días después, el 13 de octubre, una colisión entre una mototaxi y una camioneta en Omoa, Cortés, dejó inicialmente varios escolares heridos.

Foto: redes sociales
Posteriormente se confirmó la muerte de los primos Jefferson Sebastián Serrano Mejía y Noah Serrano Mejía, ambos de ocho años, así como de Daira Siloé López Serrano, de nueve. Días después falleció Eilyn Judith Serrano Márquez, convirtiéndose en la tercera víctima mortal del hecho.

 Foto: redes sociales
El 2 de noviembre, el menor Jhonny Neptalí Gómez, de siete años, fue encontrado muerto en una recicladora de plástico en El Tablón, Francisco Morazán.

Foto: redes sociales
El principal sospechoso, Fredy Osorto, fue acusado de abuso sexual y asesinato. Según el Ministerio Público, el imputado habría engañado al niño con la promesa de una malteada.

 Foto: redes sociales.
Finalmente, el 3 de noviembre, un video difundido en redes sociales mostró el asalto armado y asesinato de un repartidor en San Pedro Sula. Horas después, la Policía capturó a Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, quien intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia.

 Foto: redes sociales
Estos hechos reflejaron un año marcado por la violencia, la tragedia y el luto en distintas comunidades del país.

 Foto: redes sociales
