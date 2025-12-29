ENAG asegura que no ha recibido orden para publicar declaratoria en La Gaceta

Tegucigalpa, Honduras.- El subgerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez, afirmó que hasta el momento la institución no ha recibido ningún documento oficial por la Secretaría de la Presidencia que ordene la publicación de la declaratoria de las elecciones generales en el Diario Oficial La Gaceta. Valdez explicó que en la ENAG únicamente puede publicar decretos, acuerdos u otros documentos cuando estos son remitidos por el canal oficial establecido. "Hasta el momento no hemos recibido ninguna información oficial; acuérdese que nosotros la vía que utilizamos es a través de la Secretaría de la Presidencia. Ellos allá llegan con los documentos y, a través de oficio, los remiten a la ENAG y nosotros no solo queda más que darle publicación", declaró en HCH.

El funcionario recalcó que la institución no tiene facultad para modificar el contenido de los documentos que recibe. "La ENAG no puede cambiarle ningún punto y ninguna coma. Nosotros solo nos aprestamos a publicar los decretos que nos envían a través de la Secretaría de la Presidencia", sostuvo. Según Valdez, ese procedimiento ha sido el utilizado de manera regular durante la actual administración. El subgerente indicó que la institución puede trabajar incluso fuera del horario regular cuando se trata de documentos urgentes. "Dependiendo la importancia del decreto, lo imprimimos a cualquier hora de la noche, se convoca el personal, que siempre está activo, y luego damos trámite a la publicación", afirmó. También aclaró que, aunque existe un asueto establecido por ley, la ENAG está obligada a actuar si recibe una instrucción formal. "Hay un asueto establecido en ley, pero si a nosotros nos mandan y el gobierno actual nos da la orden de que publiquemos inmediatamente, tenemos que llamar al personal y darle trámite a su publicación", concluyó.

