¿Eran pareja?: Esto se sabe del atentado en bus interurbano de Güinope-Tegucigalpa

El atentado ocurrió mientras la unidad cubría la ruta Güinope-Tegucigalpa. Autoridades revelan los primeros hallazgos del atentado

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 12:34
En horas de la mañana de este lunes se registró un atentando en un bus ruta interurbana de Güinope-Tegucigalpa en el que dos personas resultaron fallecidas. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: EL HERALDO
El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en el sector de Las Pilas, a la altura del kilómetro 21 de la carretera que comunica la capital con el oriente del país, cuando sujetos armados atacaron la unidad mientras se desplazaba por la zona, generando pánico entre los pasajeros.

 Foto: redes sociales
Las víctimas mortales fueron identificadas como Izcrah Melissa Vásquez, de 27 años, y Alejandro Higinio Rodríguez, de 57, quien, según reportes preliminares, habría sido el objetivo principal del ataque.

 Foto: EL HERALDO
Las dos personas asesinadas en el atentado armado no tenían ningún parentesco ni relación entre sí, informaron las autoridades.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con testimonios de personas que viajaban en el bus, ambos iban sentados juntos de manera circunstancial y no mantenían ningún vínculo personal.

Foto: captura de pantalla
Testigos relataron que al menos dos hombres subieron a la unidad y, sin mediar palabras, dispararon directamente contra ellos.

 Foto: captura de pantalla
Uno de los pasajeros afirmó a medios locales que el hecho no fue un asalto, ya que los agresores se dirigieron de forma directa contra las víctimas y no despojaron de pertenencias al resto de usuarios.

 Foto: redes sociales
La Policía Nacional informó que, además de los dos fallecidos, tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Foto: redes sociales
El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, detalló el estado de salud de dos de los lesionados. "Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", afirmó.

 Foto: captura de pantalla
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con el ataque armado.

 Foto: redes sociales
