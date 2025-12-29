¿Eran pareja?: Esto se sabe del atentado en bus interurbano de Güinope-Tegucigalpa

En horas de la mañana de este lunes se registró un atentando en un bus ruta interurbana de Güinope-Tegucigalpa en el que dos personas resultaron fallecidas. ¿Qué se sabe del crimen?
El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en el sector de Las Pilas, a la altura del kilómetro 21 de la carretera que comunica la capital con el oriente del país, cuando sujetos armados atacaron la unidad mientras se desplazaba por la zona, generando pánico entre los pasajeros.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Izcrah Melissa Vásquez, de 27 años, y Alejandro Higinio Rodríguez, de 57, quien, según reportes preliminares, habría sido el objetivo principal del ataque.
Las dos personas asesinadas en el atentado armado no tenían ningún parentesco ni relación entre sí, informaron las autoridades.
De acuerdo con testimonios de personas que viajaban en el bus, ambos iban sentados juntos de manera circunstancial y no mantenían ningún vínculo personal.
Testigos relataron que al menos dos hombres subieron a la unidad y, sin mediar palabras, dispararon directamente contra ellos.
Uno de los pasajeros afirmó a medios locales que el hecho no fue un asalto, ya que los agresores se dirigieron de forma directa contra las víctimas y no despojaron de pertenencias al resto de usuarios.
La Policía Nacional informó que, además de los dos fallecidos, tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.
El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, detalló el estado de salud de dos de los lesionados. "Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", afirmó.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con el ataque armado.