¿Eran pareja?: Esto se sabe del atentado en bus interurbano de Güinope-Tegucigalpa

El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, detalló el estado de salud de dos de los lesionados. "Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", afirmó.