Eduardo Carías: “Cambia el esquema de nuestra vida al encontrarnos con el amor”

“Leviatán” trata sobre el amor, y no de un amor sufrido o doloroso, sino del que se disfruta, ese que nos deja un buen sabor de boca. Ahora, ¿por qué “Leviatán”? Según algunos académicos, el leviatán es la representación del caos, ese concepto llamó mi atención y me pareció perfecto para el libro, pues ¿no es el amor puro caos? Cambia el esquema de nuestra vida, al encontrarnos con el amor, sea una grata experiencia o un infierno, siempre habrá caos.

Ahora, propiamente al proceso, soy un trabajador, la idea romántica del escritor inspirado del que fluye poesía como por arte de magia me parece genial, pero al menos a mí, no se me da, defino el tema, la estructura ideal del libro para transmitir el mensaje que pretendo, los días y las horas de trabajo y me pongo a trabajar, incluso defino la música que escucharé, tengo que trabajar con música siempre.

¿Cree que es el ideal?

No sé si sea el ideal, pero es lo que me funciona, no soy un virtuoso o alguien tocado por la mano de Dios, por eso tengo que sentarme y trabajar, no siempre las palabras salen, puedo pasar horas frente a mi PC sin lograr escribir un verso, pero es el método que me funciona.