Recuerdo emocionado de César Manzanares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- César Manzanares hablaba poco de su vida para no solicitar admiraciones por su relato. Fue después de algún tiempo de conocernos que me contó algo de ella. No un relato. Sino pedazos. Y es a propósito de su muerte, que presento esta semblanza de su vida, construida a partir de lo que ya sabía de él y detalles compartidos por personas cercanas al artista.