Adán Vallecillo en prestigiosa publicación sobre arte latinoamericano

Comparte espacio con otro referente del arte nacional, José Antonio Velásquez, ¿qué nos puede decir sobre la obra de él?

Me emociona ver que también fue seleccionado para esta publicación. Como muchos niños de mi época crecí copiando las pinturas de José Antonio Velásquez que salían en los calendarios y me deleitaba buscando los perritos negros que nunca faltaban en sus cuadros. Nadie como él ha representado el espíritu de la vida rural con tanta ternura. Al mismo tiempo, Velásquez le dio una plasticidad al color y la forma del paisaje que no existían hasta entonces, pero desafortunadamente ese legado no tiene el valor que corresponde como patrimonio cultural en Honduras. Quizá habría que revisarlo como el artista total que fue y no bajo ese estigma eurocentrista y condescendiente del primitivismo que ha condicionado tanto la lectura de su obra.

¿Cuáles son las valoraciones de la publicación para conformar el listado de artistas que están en sus páginas?