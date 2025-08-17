Se negó a darle una moneda y recibió una herida en el cuello: indigente asesinó a un joven en Colombia

Un video que se viralizó en redes sociales, muestra el momento exacto en el que el indigente asesinó al joven al salir de una tienda junto a su perro.
Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, caminando tranquilamente junto a su perro por la calle 51 con carrera 53, dentro del barrio Villa Paula, en Itagüí, Antioquia, Colombia.
Minutos antes del ataque, según información de testigos, un indigente le había pedido una moneda a Esteban, quien se negó. Este detalle no aparece directamente en las cámaras.
El agresor, identificado como William, primero pasó junto a la víctima y, tras algunos segundos, regresó, extrajo un arma blanca y le infligió una grave herida a la altura del cuello.
El contenido visual permitió reconstruir la secuencia del ataque, mostrando a Esteban en estado de 'shock', intentando contener la intensa hemorragia antes de perder la conciencia.
La gravedad de la herida provocó que se desangrara rápidamente, impidiendo que se pudiera brindar auxilio a tiempo. El joven murió casi de inmediato en el lugar.
El video del ataque se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió el 12 de agosto de 2025.
Minutos después del ataque, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda que, gracias al seguimiento sistemático mediante las cámaras de seguridad, permitió la captura del presunto homicida en inmediaciones del sector de Envigado.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil exacto del ataque y determinar responsabilidades.
Se desconoce si el hombre padecía de algún trastorno mental, se deberán hacer exámenes y pruebas psicológicas y de personalidad.