"¿Querés pagar los platos por tu mamá?": revelan cómo padre intentó ahorcar a su hijo por venganza

Un video delata cómo el padre intentó asfixiar al niño ahorcándolo, después de haber sostenido una fuerte discusión con su pareja.
Los hechos ocurrieron en Lejamaní, Comayagua. El hombre, de 23 años, había discutido con la madre del menor. Se desconoce si la mujer salió de la vivienda en ese momento y él quedó solo con el pequeño.
En la grabación se observa al sujeto colocando su brazo alrededor del cuello del niño en varias ocasiones, mientras con la otra mano filmaba el video. El menor permanece acostado.
Las imágenes muestran al pequeño con su camiseta levantada hasta el ombligo, mientras su padre le presiona el cuello. El niño apenas reacciona con quejidos, mientras recibe las agresiones y amenazas.
El menor tiene apenas dos años de edad. El hecho ocurrió en la colonia Altos de San Manuel, en el municipio de Lejamaní.
“¿Querés que te mate? ¿Querés pagar los platos por tu mamá?”, le gritaba el hombre al pequeño, mientras este se quejaba por la presión ejercida en su tráquea.
De acuerdo con testigos, el sujeto discutió con su pareja, se enfureció y, en un intento de vengarse, terminó amenazando a su propio hijo.
La madre del niño aseguró entre lágrimas que las agresiones eran constantes y que ya había sufrido episodios similares de maltrato dentro del hogar.
Tras lo sucedido, vecinos alertaron a las autoridades y el hombre fue detenido, quedando bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones.
El presunto agresor fue trasladado a Comayagua, donde enfrentará un proceso judicial por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su propio hijo.