Salió a celebrar su cumpleaños y tuvo una discusión en la discoteca: crimen en el bulevar Morazán

Un hombre fue abatido a disparos al salir de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, donde minutos antes se encontraba celebrando su cumpleaños

  • 18 de agosto de 2025 a las 08:01
En horas de la madrugada de este lunes 18 de agosto, un hombre fue atacado a balazos mientras se conducía en su propio vehículo en la transitada zona capitalina.

 Foto: Cortesía
El hombre se trasladaba en una camioneta CR-V con placas HBD 2005 cuando desconocidos lo interceptaron y lo acribillaron a disparos, luego de haber salido del centro nocturno.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con versiones preliminares, dentro de la discoteca el ahora occiso sostuvo una discusión bajo los efectos del alcohol. Él se encontraba acompañado de varios amigos con quienes festejaba su cumpleaños.

 Foto: Cortesía
Tras recibir los disparos, el vehículo impactó contra un inmueble cercano. El cuerpo del joven quedó tendido sobre el volante, con las bolsas de aire desplegadas y múltiples heridas de bala.

 Foto: Cortesía
Las autoridades lograron identificar al fallecido gracias a las pertenencias halladas en la escena del crimen.

 Foto: Cortesía
De manera preliminar, se informó que la víctima respondía al nombre de Alan Onan Carbajal, de entre 25 y 30 años de edad.

 Foto: Cortesía
Se conoció que el joven había llegado al establecimiento en compañía de amigos para celebrar su cumpleaños.

 Foto: Cortesía
El crimen ocurrió entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada. En la zona existen varias cámaras de seguridad cuyos videos serán analizados por las autoridades.

 Foto: Cortesía
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para iniciar las investigaciones, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico.

 Foto: Cortesía
Horas más tarde, alrededor de las 6:20 de la mañana, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegó a la escena para trasladar el vehículo como parte de las indagaciones.

 Foto: Cortesía
