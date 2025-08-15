Pronto conoceremos a los ganadores del Concurso Infantil “¿Qué conoces de Erandique?"

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana, sábado 16 de agosto, se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del Concurso Infantil de Dibujo y Pintura “¿Qué conoces de Erandique?”. Esta iniciativa es impulsada por la Dirección Municipal de Educación en alianza con La Caja Curiosa que es un espacio creativo que desde 2021 viene desarrollando actividades innovadoras orientadas a despertar el potencial creativo de los niños, aprovechando las posibilidades materiales, sociales y culturales del municipio.

En total, 280 niños en edades de 6 a 12 años, de primero a sexto grado, enviaron sus dibujos. De ellos, el comité organizador seleccionó 92 que son los que avanzaron a la ronda final y que constituyen el conjunto expositivo que estará abierto al público a partir del 14 de agosto en el salón principal de Ópalos café. Finalmente, un jurado calificador seleccionará a los felices ganadores y dará a conocer su fallo en la fecha arriba mencionada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La consigna

Los objetivos del Concurso han sido celebrar la creatividad y el talento artístico de los niños, así como promover en ellos el sentido de identidad y pertenencia y el de resaltar, desde una mirada sensible, toda la riqueza patrimonial, arquitectónica, natural y cultural del municipio. En función de esos objetivos se formuló una consigna a modo de pregunta que debía ser respondida por los niños a través de un dibujo. Esa pregunta fue ¿Qué conoces de Erandique? Y de ella se derivaron otras más, a ser: ¿Cómo ves a tu municipio? ¿Qué aspectos te gustaría resaltar de tu municipio? ¿Podrías dibujarlo? Este ejercicio de reflexión fue liderado por los docentes en el aula de clases. Asimismo, y como una actividad complementaria a la realización del dibujo, se sugirió que los niños en compañía de sus docentes y encargados, hicieran recorridos comentados por aquellos lugares que se encuentran en las inmediaciones de sus centros educativos y que son representativos del municipio.

El mensaje de los niños

Los dibujos recibidos destacan por su fuerza creativa y libertad plástica. Esto se explica en parte a que las bases no fueron restrictivas en cuanto a los materiales que podrían emplearse como suele ocurrir habitualmente, pero fundamentalmente a que los niños dibujan sin prejuicios lo que de ninguna manera quiere decir que no sepan expresarse. Los niños dibujan y por supuesto que son capaces de transmitirnos un mensaje. En esta ocasión los niños han querido transmitirnos un mensaje esperanzador. Conmovidos por la historia y la belleza arquitectónica del municipio el motivo más explotado han sido las tres iglesias: la de Gualmaca, la de Santa Bárbara y la Merced. Están aquellos que han querido recordar al héroe Lempira en los escenarios que fueron sus campos de batalla como el cerro Cerquín y Congolón y que hoy constituyen símbolos de la resistencia indígena.

Otros lugares que fueron capturados por los niños en toda su imponencia son Coyocutena y Piedra Parada. Hubo quienes, los más interesados en las bondades subterránea de Erandique, pintaron las piedras de ópalo con toda su riqueza de colores, tonos y matices.

Por último, están aquellos que aún ven al municipio verde, lleno de pinos y árboles frutales, y azul, esto es, abundante en agua según se demuestra en aquellos dibujos que más que dibujos son una masa de color que representa en algunos casos bien a la Laguna del Socorro con todo su encanto mágico y o en otros a Las Cuatro Chorreras.

Un esfuerzo conjunto