Guillermo Varela rinde homenaje a Carlos Salgado con su nuevo libro

El evento que tuvo lugar en la Antigua Casa Presidencial contó con la presencia de los historiadores Edgar Soriano y Jorge Amaya —presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la Memoria Histórica de Honduras—, Patricia Cardona —representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)—, familiares del periodista Carlos Salgado, entre otros.

“Y que dicen los jóvenes ilustres, uy hombre, púchica le digo mire aquí un poco nervioso mire en este gran homenaje... si en un momento no se quedan callados me dijeron que los iban a sacar”, inició Elvin Salgado.

Tegucigalpa, Honduras. – Con una adaptación del personaje "Frijol el Terrible" en la voz de Elvin Salgado, hijo del periodista Carlos Salgado, inició la presentación del libro "Cultura popular y sátira política en la radio hondureña. Carlos Salgado y sus historietas de Frijol el Terrible (1979-1983)", del historiador Guillermo Varela.

El hijo del periodista agradeció a los presentes y a Guillermo Varela por tomarse el tiempo de homenajear a su padre: “Estamos honrados de que se haya hecho este espacio para poder remembrar y establecer la historia que marcó las historietas de ´Frijol el Terrible´”.

El libro "Cultura popular y sátira política en la radio hondureña. Carlos Salgado y sus historietas de Frijol el Terrible (1979-1983)", es un tributo que el autor hace al periodista que marcó la infancia de las personas que escuchaban las historias del personaje.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El ejemplar se divide en cuatro capítulos, en el primero Varela justifica por qué decidió investigar a Carlos Salgado, entender cómo la obra de Salgado transcendió, que según el autor se dio por dos cosas: recreó magistralmente la cultura popular hondureña y el folclor, desde el criterio de un intelectual que tenía un razonamiento crítico de la realidad.

En el segundo capitulo se narra la historia de la radio en Honduras y en ese mismo entorno lo que pasaba en el país, que venía saliendo de la dictadura y entraba en un reformismo civil y después militar, finalmente en los dos últimos capítulos se brinda un análisis de las historietas de "Frijol el Terrible", resaltando el carácter de la cultura popular y la sátira política.

Conversamos con el autor para conocer más sobre su libro.

¿Qué lo motivó a plasmar en este libro el legado de Carlos Salgado y sus historietas del personaje frijol el terrible?

Porque fue parte de mi vida, desde los nueve años comencé a escucharlo y me enamoré del programa, del humor, lo jocoso y además lo costumbrista, la música, los chistes y cómo un programa de radio hacía volar la imaginación en un tiempo en que la televisión no estaba tan popularizada, no existían sistemas de televisión por cable ni mucho menos plataformas; entonces los niños de aquella época nos divertíamos escuchando radionovelas, radioteatro y programas de este tipo a través de la radio.

¿Qué legado dejó Carlos Salgado a las generaciones actuales?

Amar y conocer a Honduras, entender sus problemas, saber que son problemas heredados, pero que los podemos superar con optimismo, voluntad y compromiso con el desarrollo del país, porque él en sus programas no usaba lenguaje vulgar y generalmente prevalecían los valores de honestidad, lealtad, amor a la patria, solidaridad, que hoy nos hace falta para construir una mejor Honduras.

¿Considera que el humor político puede generar un cambio en la política hondureña?

Es que la sátira política, que es el título que lleva en segunda instancia mi libro, tiene que ver con cómo las personas recrean situaciones de la vida diaria y a veces sin tanto contenido o discurso se puede identificar y ridiculizar una situación que nos afecta a través del humor, a través de una caricatura o una sátira en audio radial como las que hacía Carlos Salgado y esto es una crítica, aviso y una alerta a la gente que está en el poder, de que están siendo observados y de repente la justicia no llega hacia ellos; pero por lo menos a través de la vergüenza, el señalamiento popular, es una manera de ejercer contrapesos y frenos a un poder que de lo contrario podría ser muy abusivo.