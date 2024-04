Salvador Madrid: “Leer sigue siendo un privilegio de pocos”

No solo es la principal herramienta para escribir bien, sino para pensar bien lo que escribimos y ser más eficientes cuando nos comunicamos. Leer es un hábito generoso que nos ayuda a hablar mejor, ser versátiles, afinar nuestra lógica y ampliar nuestra comprensión.

En ocasión a la Semana del Idioma, que conmemora el Día del Idioma Español (23 de abril) , el autor de “Mientras la sombra” (2015) sugiere enamorarnos del hábito de leer, no solo para hacer un uso más extendido y apropiado de nuestra lengua, sino para ser más felices entre las maravillas que ofrece una buena historia.

¿Por qué fallamos cuando nos comprometemos a leer más y no lo hacemos?

Aún estamos comenzando. Las personas ven la lectura como una actividad distante, aburrida y destinada al espacio escolar o academicista. La magia de la lectura debería ser parte de todos los instantes de la vida, especialmente en la familia. La sensibilidad de un niño no debería confiársele únicamente a los maestros, sino también a su familia.

Lo importante es leer, amar ese hábito, no importa el formato o soporte. Por años se pensó que el libro impreso desaparecería y más bien ha evolucionado y se mantendrá. El formato digital es económico, ecológico y accesible, pero tristemente en un mundo lleno de tecnología lo que menos hacen las personas es leer.

¿Qué debe hacer el sistema educativo para afrontar esta problemática y promover la lectura en los diferentes niveles educativos?

Sueño que un día leer no será un privilegio, sino una pasión que nos contagie a todos. Y sueño también que un día se terminará la idea de leer por castigo, por tarea o por exámenes: eso no convierte a las personas en lectores. Detesto a quienes tratan de imponer la lectura. Al Estado le corresponde asegurar al menos una biblioteca creativa y no utilitaria en cada centro educativo del país.

Pero leer va más allá de tener libros o no tenerlos, hay algo de misterio aún en ese acto tan íntimo donde una persona fija sus ojos y crea infinitos universos al repasar las letras y palabras de un texto.