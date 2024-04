Una mirada a los retos del español en el Día del Idioma

Señala Hilcia Hernández que en Honduras hubo tres grandes momentos para la enseñanza del español: cuando en 1957 el país establece en la Constitución de la República que el español es la lengua oficial.

En 1966 cuando se ordena que en todos los centros de enseñanza sea el español la lengua que todos los docentes deben enseñar. Y en 1994, cuando Honduras se reconoce como un país plurilingüe y pluricultural, y permite que los grupos étnicos tengan la oportunidad de estudiar en su lengua materna y aprender el español como segunda lengua.

Por otra parte, Hernández reconoce que el uso de la tecnología expande el conocimiento y a la vez lo limita cuando las herramientas no tienen un uso adecuado. “Hay un gran peligro, el uso de la tecnología es un punto álgido, ¿estamos limitando la creatividad de los jóvenes?”.

Hernández hizo énfasis en que el idioma es parte de nuestra identidad, y la identidad no es motivo de vergüenza, no obstante, un estudio arrojó que el hondureño no valora en un nivel muy alto el español que se habla en el país, en ese sentido, no debería considerarse que en un país se habla un “mejor” español respecto a otro, puesto que cada nación tienen sus características y sus variantes, y todas son válidas en la riqueza del idioma que compartimos.“La evolución del lenguaje es obligatoria porque la lengua es un organismo vivo”, puntualizó la experta.