Cardenal Rodríguez a presidenciables: "No busquen consejeros de otros países fracasados"

"Ahí aparece ya una papeleta con 5 candidatos, queridos candidatos, hoy, día de Pentecostés, abran sus corazones al Espírito Santo, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que no busquen consejeros de otros países fracasados, y no quieran repetir lo mismo aquí en nuestro país", dijo el cardenal hondureño en un tono serio.

Tegucigalpa, Honduras.- En una misa solemne de Pentecostés , el cardenal Óscar Andrés Rodríguez envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales para que no se dejen aconsejar por países que han fracasado con sus ideologías.

Añadió: "El don de consejo es del Espíritu Santo, no de malvados que quieren implantar el mal en nuestra Honduras. El Espíritu Santo quiere transformar nuestro país en algo mejor, no son las ideologías fracasadas".

"Transforma los corazones endurecidos en el odio, en la maldad, en el crimen y haz corazones abiertos a tu santa palabra", expresó Rodríguez.

De igual forma, manifestó que actualmente el país vive con miedo a la "violencia, maldad y el futuro". "¿Qué nos va a pasar? ¿Van a ver elecciones libres? ¿Cómo será todo esto?", cuestionó el líder de la iglesia Católica en el país.

Por otro lado, pidió al Espíritu Santo lavar lo podrido, haciendo referencia al caso de Korium Inversiones, además criticó las intenciones del gobierno de pagarle a los afectados cuando no hay dinero para medicinas o los doctores.

"Lava esa maldad de traficar con el dinero ajeno, como nos ha dado tristeza, y al mismo tiempo disgusto, ver cómo quieren hacer esas maldades dizque invirtiendo fondos y todavía peor que los quieren pagar con los impuestos", criticó Rodríguez.

"Que no hay dinero para medicinas, que no hay dinero para pagar a los médicos, maestros, empleados públicos, a todas las empresas que están haciendo trabajos y no les pagan", añadió

"¿Para qué quieren el dinero entonces?, lava lo que es turbio, Espíritu Santo, abre los corazones que están podridos, llenos solamente de dinero mal habido".

Honduras no merece que los próximos meses sean de odio ni de insultos, dijo el cardenal, e instó que las elecciones sean en libertad y transparencia.