Ricardo Angoso: “Más que un escritor, me considero un divulgador del Holocausto”

Esto es especialmente grave porque el hombre aprende de las lecciones de la historia. El Holocausto nos dio algunas sobre temas que son importantes y siguen vigentes: el respeto, la tolerancia al que es diferente. Yo creo que, en este sentido, la educación juega un papel primordial, digamos, en el recuerdo y en la memoria de las víctimas. Se debe educar a las futuras generaciones para que esto sea un antídoto y no vuelva a suceder. Si no, seguramente cometeremos errores parecidos.

Estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron hace 80 años y cada vez quedan menos sobrevivientes, menos con edad de poder hablar, de poder expresarse, de poder escribir. Entonces, si no recogemos bien estos testimonios, si no hablamos nosotros, las generaciones que todavía lo podemos hacer, pues nadie hablará y esto acabará cayendo en el olvido.

No hay que olvidar que en todos los países ocupados por los alemanes; como Polonia, Hungría, Rumania, Croacia y Grecia, hubo lo que se llamó “Los verdugos voluntarios de Hitler”. Hubo miles de polacos, de húngaros, de otras nacionalidades, que colaboraron con los nazis en la ejecución de todo un plan de exterminio. No solamente son los alemanes, los nazis, los responsables de esta tragedia.

En definitiva, no ha cambiado. Las ideas que tuve desde un principio siguen allí. Lo que sí es que he llegado a algunas conclusiones que quizás son nuevas. Por ejemplo, que el Holocausto no solo fue obra de unos pérfidos nazis, sino también de miles de personas comunes y corrientes que estaban en la policía o que eran funcionarios en aquellos momentos y se prestaron a ese juego criminal.

A nivel humano lo que más me ha impresionado es conocer de viva voz las experiencias de esta gente. Por ejemplo, el testimonio de una sobreviviente, Ana María Goldstein, quien perdió (entre el Holocausto y la guerra) a un total de 140 familiares en Hungría, y cómo pudo reconstruir su vida, incluso emigrando a otro país porque no quería seguir viviendo allí.

No es tanto la bélica, pero sí me interesa mucho la historia porque siempre digo que esta nos da las lecciones y las claves de lo que va a pasar en el futuro. Creo que sin comprender la historia antigua y la reciente, incluso, nunca entenderemos nada de lo que ocurre hoy. Es decir, si uno no sabe lo que han sido los últimos 40 años en la extinta Unión Soviética, en Rusia y en Ucrania, no entendería el conflicto que ahora mismo está ocurriendo en Ucrania. Creo que la historia es fundamental, es la base que nos permite explicar muchos de los fenómenos y de los avatares de las situaciones que estamos viviendo ahora.

¿Su abordaje sobre estos hechos culmina con la publicación de esta guía o de alguna manera habrá continuidad?

No lo sé. Siempre me he dedicado a esto, he estudiado sobre ello y creo que lo seguiré haciendo. Pero será en otras áreas, hay muchas todavía no muy estudiadas. Me preocupa mucho, por ejemplo, que estas comunidades judías han desaparecido y ya los últimos que quedan se van moviendo, quedan cada vez menos. En países como Rumania, que llegó a tener un millón de judíos, creo que ya no quedan ni mil viviendo.

Me preocupa mucho el abandono del patrimonio histórico de los judíos en Europa. Creo que eso lo investigaré por ahí. Ya nadie cuida esos lugares, incluso los he visitado en algunas ocasiones en Europa del Este, y están totalmente abandonados. La maleza crece, parece una selva aquello y nadie viene siquiera a limpiarlo y a cuidarlo aunque sea como un vestigio del pasado, porque puede tener hasta un fin, digamos, de tipo turístico, hablando ya en términos de mercado. Pero sí, me preocupa el abandono de ese patrimonio porque al final estas comunidades judías tienen de todo menos judíos.

Finalmente, ¿de qué manera hilvana su oficio periodístico con sus otras facetas y especialidades? ¿Se acoplan bien o ha representado un reto hacerse el tiempo?

Bueno, voy a explicar algo. Esta parte creativa es un poco un hobby para mí porque yo soy empresario del sector turístico también. Entonces, todo este asunto no es para nada de lo que vivo. Ahora me han ofrecido dar unas conferencias en España, pero no es mi trabajo. Intento compaginar todo esto con mi actividad empresarial, y soy muy pragmático en ese sentido. Trato de que haya un equilibrio entre, digamos, esto que es la creación literaria y la difusión, con mis obligaciones.

En el fondo, más que un escritor, me considero un divulgador del asunto del Holocausto. Creo que tenía una obligación, que debía hacerlo, que estaba obligado a hacerlo. Y porque hubo un escritor judío (Primo Levi) que dijo “Si nosotros no hablamos, si nosotros callamos, ¿quién hablará?” Pues es eso.