“Nada permanece oculto”, el último libro de Kalton Harold Brühl

Hay una frase que me gusta, que dice que el escritor no es más que el ladrón de las ideas de sus amigos. Las cosas cotidianas con unos poquitos cambios se vuelven insólitas.

¿Cómo aborda la construcción del suspenso y la tensión en las historias?

Al final esa es la parte más importante, la tensión. Tomo el ejemplo de (Alfred) Hitchcock, que decía que uno tiene que crearle el suspenso al lector, y señalaba que si el protagonista y el espectador no saben lo que sucederá, cuando sucede es una sorpresa, y eso lo puede hacer cualquier, no hay nada de ingenio.

El chiste es ir creando la tensión en el lector, que sepa que hay un daño inminente para el personaje, pero el personaje está confiado y no lo sabe.

¿Qué hace en el desarrollo de una historia para mantener enganchado al lector?

Primero, tratar de crear personajes con los cuales podás simpatizar. Pero una de las cosas que a veces se descuida, y que es muy importante, es la psicología del personaje.

Yo no me voy a la descripción física del personaje, yo me voy a sus acciones, lo que define a una persona es lo que hace, y así está en la Biblia: “Por sus hechos los conoceréis”. Tu apariencia puede ser engañosa, pero tus acciones nunca.

La cuestión es crear un personaje con el que podás empatizar, dar la acción en pequeñas dosis y que la narración sea lo más visual posible.

Luego, en cuanto a cuestiones de técnica narrativa, ¿cómo mantener la tensión?, terminando cada página o párrafo en una parte emocionante, en el preludio de algo.

¿Cuáles son los desafíos más grandes a la hora de escribir cuento negro?

Tal vez sea darle un punto de vista nuevo a algo sobre lo que se ha escrito tantas veces. Lo único que vos podés cambiar cuando escribís, es la perspectiva de ese tema, cambiarla 5 u 8 veces sobre algo que siempre es igual. ¿Qué podés cambiar? El personaje, lo que hace, lo que piense. Entonces creo que eso es lo complicado, volver original lo que es común.

Cuando escribe se plantea un balance entre el tema y la sensibilidad del lector?

No siempre. Buscar la sensibilidad del lector es difícil, recordá que cuando estás escribiendo en cualquier cosa que hagás estás solo, no estás pensando en los demás. Es un salto de fe si va a gustar o no. Queda a tu propio criterio estético.

¿Cuando escribe necesita una atmósfera especial?

Pues fijate que yo lo que necesito es escuchar música, es algo que tengo que hacer solo, no puedo estar rodeado de gente y escribir.

Tiene que ser en un momento de tranquilidad y para mí lo principal es poder escuchar música. Me gusta el rock de los 80, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd.

De este libro si pudiera elegir el cuento joya, ¿cuál sería?

El que le da el título: “Nada permanece oculto”, me gustó bastante cuando lo escribí, porque no siempre que escribís un cuento es 100% placentero, a veces cuesta un poco más, a veces fluye, y este fue un cuento que lo escribí de un tirón y me gustó el resultado. Me dio risa, siempre creo que un cuento está listo cuando me da risa.